भीषण सड़क हादसे में चार की मौत, मथुरा-दिल्ली हाईवे पर सामने चल रहे ट्रक से टकराया कंटेनर

आगरा में शनिवार देर रात रुनकता फ्लाईओवर के पास हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में चार लोगों की जान चली गई। आगरा से मथुरा जा रहे एक कंटेनर ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। मृतकों में कंटेनर चालक विजेंद्र सिंह और रीमा ठाकुर शामिल हैं जबकि एक बच्चा और एक अन्य व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

रुनकता फ्लाईओवर के पास हादसे के बाद खड़ी क्षतिग्रस्त गाड़ी।