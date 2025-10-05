Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भीषण सड़क हादसे में चार की मौत, मथुरा-दिल्ली हाईवे पर सामने चल रहे ट्रक से टकराया कंटेनर

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:25 AM (IST)

    आगरा में शनिवार देर रात रुनकता फ्लाईओवर के पास हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में चार लोगों की जान चली गई। आगरा से मथुरा जा रहे एक कंटेनर ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। मृतकों में कंटेनर चालक विजेंद्र सिंह और रीमा ठाकुर शामिल हैं जबकि एक बच्चा और एक अन्य व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रुनकता फ्लाईओवर के पास हादसे के बाद खड़ी क्षतिग्रस्त गाड़ी।

    जागरण संवाददाता, आगरा। शनिवार देर रात मथुरा-दिल्ली हाईवे पर रुनकता फ्लाईओवर के पास हुए हादसे में चार लोगों की मृत्यु हो गई। आगरा से मथुरा की ओर जा रहे एक कंटेनर ने सामने चल रहे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतकों की पहचान कंटेनर चालक विजेंद्र सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी शैलाई फिरोजाबाद, रीमा ठाकुर पत्नी श्यामबाबू ठाकुर निवासी गोपालपुर शमशाबाद के रूप में हुई है। इसके अलावा एक बच्चा और एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हुई है, जिनकी शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है।

    हादसे के बाद लग गया जाम

    हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और लंबा जाम लग गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 