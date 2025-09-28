Language
    जिम संचालक पूर्व मिस्टर यूपी भरत सिंघानिया की मौत का कारण सामने आया, पुलिस ने देखे सीसीटीवी फुटेज

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:44 AM (IST)

    आगरा के कमला नगर में बीस्ट फिटनेस जिम के संचालक भरत सिंघानिया ने जिम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से मौत की पुष्टि हुई है। सीसीटीवी में वे अकेले जिम में आते दिखे थे। आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। भरत बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में यूपी के विजेता भी रह चुके थे।

    जिम संचालक भरत सिंघानिया की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, आगरा। कमला नगर के मुख्य बाजार में स्थित बीस्ट फिटनेस जिम में शुक्रवार को संचालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सीसीटीवी की जांच में सामने आया है कि संचालक जिम में अकेले आया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण हैंगिंग आया है।

    सिकंदरा क्षेत्र के मंगलम आधार अपार्टमेंट निवासी भरत सिंघानिया की कमला नगर मुख्य बाजार में द्वितीय तल पर बीस्ट फिटनेस जिम है। शुक्रवार शाम सात बजे जिम में संचालक व बाडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में यूपी का खिताब जीत चुके भरत का शव फंदे पर लटका मिला था।

    पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में अकेले ही दिखे थे

    शुक्रवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हैंगिंग आया है। जिम में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच में शाम के समय संचालक अकेले ही जिम में नजर आ रहे हैं। इसके बात वह अपनी केबिन में चले जाते हैं। पुलिस के अनुसार उन्होंने केबिन में आत्महत्या की थी, वहां सीसीटीवी नहीं था। थानाध्यक्ष कमला नगर सुनीत शर्मा ने बताया कि आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हैंगिंग बताया गया है।

    3:52 बजे हुई थी पत्नी से बातचीत

    पुलिस के अनुसार जिम संचालक के पिता अंगद सिंह की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। घर में पत्नी और मां हैं। शादी आवास विकास सेक्टर नौ से सात साल पहले हुई थी। वे प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती हैं। पत्नी दीप शिखा ने पुलिस को बताया कि 3:52 बजे पति भरत सिंघानिया से फोन पर बात की थी। उस समय सबकुछ सामान्य लग रहा था। उस समय उन्होंने घर आने के लिए मना कर दिया था। युवक की मृत्यु से मां व पत्नी का रो-रो कर बुरा हाल था।

    जब भी खुश रहने की कोशिश करता हूं, तब-तब मुझे एक नया दर्द मिलता है...

    जिम संचालक भरत सिंघानिया इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय थे। इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर भरत सिंघानिया के नाम से एकाउंट है। उनके इंस्टाग्राम एकाउंट पर जिम और खुद की बाडी प्रदर्शित करते हुए 551 पोस्ट हैं। 1961 फ्लोवर हैं। यूट्यूब पर 892 सब्सक्राइबर हैं और 162 वीडियो पोस्ट हैं। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में वह जिम कर रहे हैं। इसी वीडियो के एक हिस्से में अस्पताल में भर्ती हैं।

    बैकग्राउंड में गाना चल रहा है कि पता नहीं किस्मत किस कलम से लिखी है, जब भी खुश रहने की कोशिश करता हूं, तब-तब मुझे एक नया दर्ज मिलता है। जिम संचालक की मृत्यु के बाद इस वीडियो को जिम में आने वाले युवा इंटरनेट मीडिया पर शेयर कर रहे थे।