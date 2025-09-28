चंबल पर हैंगिंग पुल और आसपास 4 औद्योगिक जोन... तीन राज्यों को जोड़ेगा आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे

आगरा में ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द शुरू होगा जिससे यूपी राजस्थान और एमपी जुड़ेंगे। 88 किमी लंबे इस छह-लेन एक्सप्रेसवे पर 4613 करोड़ रुपये खर्च होंगे जिससे आगरा से ग्वालियर की दूरी कम हो जाएगी। चंबल नदी पर 1600 मीटर का हैंगिंग पुल बनेगा और एक्सप्रेसवे के पास चार औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर के तीसरे ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण अक्टूबर के अंत से शुरू होगा। 88 किमी लंबा एक्सप्रेसवे छह लेन का होगा और 4613 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दो साल में बनकर तैयार होने वाला एक्सप्रेसवे उप्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ेगा। इससे आगरा से ग्वालियर पहुंचने में एक से डेढ़ घंटे का समय लगेगा।

अभी इस दूरी को तय करने में दो से ढाई घंटे का समय लगता है। एक्सप्रेसवे के आसपास चार औद्योगिक जोन भी विकसित होंगे। जोन को चिन्हित करने का कार्य चालू हो गया है। औद्योगिक जोन बनने से रोजगार के अवसर विकसित होंगे। इससे आसपास के क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। चंबल नदी पर 1600 मीटर लंबा हैंगिंग पुल बनेगा।

जोन को चिन्हित करने का चल रहा कार्य, चंबल नदी पर बनेगा 1600 मीटर लंबा हैंगिंग पुल रोहता, आगरा से धौलपुर, मुरैना होते हुए सुसेरा ग्वालियर तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है। यह कार्य जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण का कार्य अधिकांश जगहों पर पूरा हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ग्वालियर खंड एक्सप्रेसवे की निगरानी करेगा। एनएचएआइ के एक अधिकारी ने बताया कि एक्सप्रेसवे का निर्माण खत्म होने से पूर्व चार औद्योगिक जोन चिन्हित कर विकसित किया जाएगा।

छह लेन के एक्सप्रेसवे के निर्माण में आएगी 4613 करोड़ रुपये की लागत संबंधित जोन को एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से जोड़ा जाएगा। इससे वाहनों का आवागमन आसानी से हो सकेगा। जोन बनने से फैक्ट्री लगेंगी और इससे रोजगार के अवसर विकसित होंगे। यह जोन उप्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बनेंगे। उन्होंने बताया कि पर्यावरण के नजरिए से 1.24 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे और उनकी ठीक तरीके से देखभाल की जाएगी। एक्सप्रेसवे बनने से आगरा से ग्वालियर का सफर जल्द तय हो सकेगा। वहीं चंबल नदी पर 1600 मीटर लंबा हैंगिंग पुल बनेगा। इसके सर्वे का कार्य चल रहा है।