आगरा किला: फिर से मुगल काल जैसी दिखेगी हाथी गेट की 22 फीट ऊंची दीवार, 60 लाख की लागत से काम शुरू

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा किला में हाथी गेट के पास खाई की बाहरी दीवार का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने शुरू किया है। खाई में भरा मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में दो स्थानों पर क्षतिग्रस्त 40 मीटर और 22 मीटर लंबी दीवार को मूल स्वरूप में सहेजा जाएगा। दीवार करीब 22 फीट ऊंची है। इस पर करीब 60 लाख रुपये व्यय होंगे और छह माह का समय लगेगा।

मुगल काल में बाहरी खाई में पानी भरा रहता था, जिससे दुश्मन सैनिक अंदर नहीं आ सकें। आगरा किला का उल्लेख सबसे पहले 11वीं शताब्दी में गजनी की सेना के आक्रमण के समय मिलता है। 22 फीट ऊंची दीवार को दो जगह मूल स्वरूप में सहेजा जाएगा वर्तमान किले का निर्माण अकबर ने वर्ष 1565 से 1573 के मध्य कराया था। जहांगीर के समय सफेद चूने के प्लास्टर का काम हुआ और शाहजहां के समय संगमरमर से भवनों का निर्माण हुआ। औरंगजेब यहां अधिक समय नहीं रहा। आगरा किला में सुरक्षा की दृष्टि से दोहरी खाई है। बाहरी खाई में पानी भरा रहता था और अंदर वाली खाई में हिंसक जानवर रहते थे।