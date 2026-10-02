घरेलू कनेक्शन धारकों की समस्या बढ़ गई: महंगा मिलेगा LPG सिलिंडर, मैनपुरी में 30% उपभोक्ताओं की रह गई E-Kyc

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। ई-केवाइसी की प्रक्रिया से दूरी बनाने वाले घरेलू एलपीजी कनेक्शन धारकों की समस्या बढ़ गई है। लगभग 30 प्रतिशत उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्हें घरेलू सिलिंडर के लिए एजेंसी पर कमर्शियल सिलिंडर वाले दाम चुकाने होंगे। शासन स्तर से लगातार उपभोक्ताओं को संबंधित एजेंसियों पर पहुंचकर अपनी ई-केवाइसी की प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए कहा जा रहा था।

एलपीजी वितरण कंपनियों के स्तर से लगभग तीन वर्ष से अपने उपभोक्ताओं को मैसेज अथवा फोन के माध्यम से ई-केवाइसी कराने के लिए कहा जा रहा था। छह माह पहले से ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रक्रिया से वंचित रहने वालों को घरेलू सिलिंडर कमर्शियल के रेट पर मिलेंगे।

30 सितंबर बुधवार को अंतिम तिथि देख उपभोक्ता संबंधित एजेंसियों पर पहुंचने लगे थे। एक साथ भीड़ बढ़ने से सर्वर ने भी काम करना बंद कर दिया था। घरेलू सिलिंडर को चुकाने होंगे कमर्शियल वाले दाम गुरुवार से नई व्यवस्था अनिवार्य हो गई। जिला पूर्ति कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में लगभग 30 प्रतिशत उपभोक्ता ई-केवाइसी से वंचित रह गए हैं। अब इन्हें नई रिफिल बुकिंग के लिए कमर्शियल सिलिंडर के दाम का भुगतान करना होगा।