PNG कनेक्शनधारकों के सिलिंडर शो-पीस: HPCL से मैनपुरी-कन्नौज के 18000 उपभोक्ताओं की बुकिंग बंद

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। खाड़ी देशों के बीच हुए युद्ध के बाद घरेलू सिलिंडर की किल्लत देख शासन ने पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पर निर्भरता बढ़ाई है। मैनपुरी के साथ कन्नौज जिले में पीएनजी आपूर्ति का जिम्मा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को सौंपा गया है। बदली व्यवस्था के अनुसार कंपनी द्वारा एक अक्टूबर को दोनों जिलों के 18835 उपभोक्ताओं को वाट्सएप पर मैसेज भेजकर एलपीजी सिलिंडर बुकिंग की उनकी व्यवस्था को ब्लाक कर दिया है। एलपीजी धारक उपभोक्ता अब अपने सिलिंडर बुक नहीं कर पाएंगे।

एचपीसीएल द्वारा जिले में पीएनजी की सप्लाई दी जानी है। शहर में ज्यादातर कालोनियों में पाइप लाइन बिछाकर रसोई घर तक गैस की आपूर्ति आरंभ करा दी गई है। लगभग 4200 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनके पीएनजी से चूल्हा जल रहा है। शासन की व्यवस्थानुसार हर उपभोक्ता को एलपीजी सिलिंडर सरेंडर करना होगा। सभी को पीएनजी की आपूर्ति ही पहुंचाई जाएगी। एचपीसीएल ने मैनपुरी व कन्नौज के 18835 उपभोक्ताओं को दी जानकारी गुरुवार की शाम एचपीसीएल द्वारा मैनपुरी व कन्नौज जिले के 18835 पीएनजी उपभोक्ताओं को मैसेज के माध्यम से जानकारी भेज दी कि वे अब अपने एलपीजी सिलिंडर की बुकिंग नहीं करा पाएंगे। अचानक पहुंचे मैसेज के बाद शुक्रवार को संबंधित एजेंसियों पर अपने सिलिंडर से संबंधित जानकारी के लिए उपभोक्ता पहुंचते रहे। एचपीसीएल अब सभी के बुकिंग नंबरों को भी ब्लाक करने की तैयारी कर रहा है।

एजेंसियां भी भेज रहीं उपभोक्ताओं को नोटिस एजेंसियों के स्तर से भी अपने एलपीजी कनेक्शनधारकों को नोटिस पहुंचाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन रोड पर चंद्रा गैस एजेंसी के संचालक सतीश चौहान का कहना है कि कंपनियों के स्तर से पहले ही यह जानकारी दे दी गई थी। लगातार एजेंसियों से भी उपभोक्ताओं तक संदेश पहुंचाए जा रहे थे। अब पीएनजी कनेक्शनधारकों के कनेक्शन को कंपनियों के स्तर से ऑनलाइन ही ब्लॉक किया जा रहा है।