    Agra Fire: बल्केश्वर चौराहे पर किराना स्टोर में लगी आग, बगल की कास्मेटिक दुकान भी जली

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:18 AM (IST)

    आगरा के बल्केश्वर चौराहे पर एक किराना स्टोर में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैली और पास की कॉस्मेटिक दुकान को भी चपेट में ले लिया। दमकल कर्मियों ने डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान में रखा 15 लाख का सामान जलकर राख हो गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, आगरा। गुरुवार तड़के बल्केश्वर चौराहा स्थित दीपक किराना स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से भड़क उठी कि कुछ ही मिनटों में पास की कास्मेटिक की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

    सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक दुकान में रखा सारा किराना सामान, बाइक जलकर राख हो चुका था।

    दुकान स्वामी ने बताया कि आग लगने से करीब 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। शुरुआती जांच में शार्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। फायर ब्रिगेड आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर दमकल समय पर नहीं पहुंचती, तो आसपास की कई और दुकानें भी आग की चपेट में आ सकती थीं।