आगरा में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत के बाद पिता की मृत्यु, आरोपित तीन लोगों पर केस दर्ज

आगरा के किरावली में एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। शिकायत दर्ज कराने के बाद पीड़िता के पिता की हालत बिगड़ गई और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है जिससे परिवार में शोक की लहर है।

जागरण संवाददाता, आगरा। बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की वारदात से पिता अवसाद में आ गया। बेटी को लेकर चौकी पर पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। वापस घर लौटते वक्त वारदात के दो घंटे बाद ही पिता की मृत्यु हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वजन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत्यु होने की पुष्टि की। पिता की मृत्यु से घर में मातम पसरा हुआ है। पीड़िता की तहरीर पर किरावली पुलिस ने आरोपित पिता-पुत्र सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चौकी पर शिकायत करके लौटते वक्त बिगड़ी हालत किरावली के कस्बे मिढ़ाकुर क्षेत्र की रहने वाली किशोरी शुक्रवार रात आठ बजे छोटे सिलेंडर में गैस खत्म होने पर भरवाने के लिए कस्बा स्थित एक दुकान पर आई थी। पीड़िता का आरोप है कि दुकानदार रामवीर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। किशोरी अपनी दुकान पर पहुंची और घटना की जानकारी पिता को दी। बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की वारदात से पिता अवसाद में आ गए। वह बेटी को लेकर आरोपित की दुकान पर पहुंचे।

पिता-पुत्र सहित तीन के खिलाफ दर्ज मुकदमा दर्ज आरोप है कि यहां आरोपित रामवीर व उसके पिता मन्नो व टिंकट ने बेटी को पिता के साथ गाली गलौज की। पीड़िता के साथ पिता मिढ़ाकुर चौकी पर पहुंचे और शिकायत दर्ज की। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। रात करीब 10 बजे चौकी से वापस लौटते वक्त पिता की हालत बिगड़ गई। स्वजन उन्हें लेकर एसएन मेडिकल कालेज पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।