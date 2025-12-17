Language
    बाजरा खरीद केंद्र पर किसानों का जबरदस्त हंगामा, तौल में अनियमितताओं के आरोप

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:01 PM (IST)

    आगरा के खेरागढ़ में गल्ला मंडी स्थित बाजरा क्रय केंद्र पर किसानों ने खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने ...और पढ़ें

    खेरागढ़ में बाजरा खरीद केंद्र पर जांच को पहुंचे अधिकारी।

    संसू, जागरण-खेरागढ़ (आगरा)। बुधवार सुबह गल्ला मंडी स्थित बाजरा क्रय केंद्र पर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। किसानों ने खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि गोदाम के शटर बंद कर अंदर ही अंदर तौल कराई जा रही थी और प्राइवेट कट्टों से सरकारी कट्टों में बाजरा भरा जा रहा था।

    विरोध के दौरान किसानों की एमआई (मंडी निरीक्षक) विकास जयंत व उनके निजी सहायक संजीव से तीखी झड़प हो गई। किसानों का कहना है कि तौल के नाम पर प्रति कुंतल 200 रुपये की अवैध वसूली की जा रही थी तथा विरोध करने पर बदसलूकी की जाती थी।

    घटना की सूचना पर नायब तहसीलदार अभिषेक कुमार एवं एसडीएम ऋषि राव मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है । हालात बिगड़ते देख खेरागढ़ पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया। किसानों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने एमआई को मंडी कार्यालय में सुरक्षित कर दिया है ।

    इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अपनी टीम के साथ क्रय केंद्र पहुंचे और एमआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनाथ सिंह सिकरवार भी किसानों के समर्थन में गल्ला मंडी स्थित क्रय केंद्र पहुंच गये।

    क्रय केंद्र के बाहर वार्ता करते कांग्रेस नेता रामनाथ सिकरवार।

    किसानों ने आरोप लगाया कि मंडी स्थित क्रय केंद्र पर अब तक लगभग 20 हजार कुंतल बाजरे की खरीद हो चुकी है। एमआई द्वारा क्रय केंद्र पर पोस्टर चस्पा कर यह दर्शाया गया कि लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण तौल बंद कर दी गई है, जबकि गोदाम के भीतर शटर बंद कर तौल जारी थी ।

    स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ऋषि राव ने गोदाम में भरे बाजरे को सील करने के निर्देश दिए। मौके पर सैकड़ों की संख्या में किसान जुटे रहे और एमआई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे। फिलहाल उच्च अधिकारियों के मौके पर पहुंचने की सूचना है और प्रशासन द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है।