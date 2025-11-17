Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Agra Crime: रेस्टोरेंट संचालक को जान से मारने की धमकी देकर मांग रहा था चौथ, पुलिस के सामने छूटे पसीने

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:21 PM (IST)

    आगरा में भदौरिया स्वीट के मालिक से एक युवक द्वारा चौथ मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी बिट्टू उर्फ विशाल तोमर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है। आरोपी पहले भी लूट और अपहरण के मामलों में जेल जा चुका है, जिसके चलते व्यापारी का परिवार दहशत में है और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। भदौरिया स्वीट एवं रेस्टोरेंट संचालक से रंगबाज युवक ने चौथ मांगी। उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसके पसीने छूट गए। वह पहले भी लूट और अपहरण के मामले में जेल जा चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शांति कालोनी में रहने वाले ज्ञानेंद्र सिंह की रुनकता में किरावली मोड़ पर भदौरिया स्वीट के नाम से दुकान और रेस्टाेरेंट है। पास में ही उनकी जमीन भी पड़ी है। पीड़ित के सिकंदरा थाने में बिट्टू उर्फ विशाल तोमर निवासी रुनकता के खिलाफ रविवार को मुकदमा दर्ज कराया था।

    उनका कहना है कि आरोपित आए दिन चौथ मांगता है। नौ नवंबर को चौथ नहीं देने पर व्यापार न चला पाने और सिर में गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी। सिकंदरा पुलिस ने रविवार रात अटूस के पास स्थित अंसल कालोनी से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

    इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आरोपित के पास से तमंचा बरामद किया गया है। उसके खिलाफ आगरा व हाथरस थाने में सात मुकदमे पंजीकृत हैं। वह लूट तथा अपहरण के मामले में पूर्व में जेल जा चुका है। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपित के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है।

    दहशत में है परिवार

    जान से मारने की धमकी मिलने के बाद से व्यापारी का परिवार दहशत में हैं। पीड़ित ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि धमकी देने वाला आरोपित अपराधी किस्म का है। जेल से छूटने के बाद वह कभी भी उनकी जान ले सकता है।