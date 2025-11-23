आगरा में बाइक सवारों ने युवक के सिर में घोंपा सूजा, 3KM पैदल चलकर अस्पताल पहुंचा घायल

जागरण संवाददाता, आगरा। बाइपास पर अबुल उलाह दरगाह कट पर शुक्रवार की रात रोंगटे खडे कर देने वाली घटना हुई। बाइक सवार हमलावरों ने स्कूटर से घर लौट रहे ई-रिक्शा कंपनी के कर्मचारी की हत्या का प्रयास किया। बर्फ तोड़ने वाला सूजा उसके सिर में घोंप कर भाग गए।

मौके पर पहुंची चीता मोबाइल युवक का वीडियो बना सूचना देने वाले को धमकाकर चली गई। राहगीर की मदद से सिर में फंसे सूजे के साथ युवक तीन किलोमीटर चलकर एसएन इमरजेंसी पहुंचा। वहां चिकित्सकों ने अापरेशन करके सूजा सिर से निकाला।उसकी हालत खतरे से बाहर है। युवक द्वारा सिर में फंसे सूजे के साथ इमरजेंसी पहुंचने का वीडियो रविवार शाम को इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया।

घटना शुक्रवार की रात सवा नौ बजे की है। कमला नगर के न्यू अादर्श नगर के रहने वाले सचिन शर्मा सिकंदरा के पश्चिमपुरी स्थित भाग्य ई-व्हीकल कंपनी में कर्मचारी हैं। वह रात को ई-स्कूटी से घर लौट रहे थे। सचिन के अनुसार अबुल उलाह दरगाह कट के पास बाइक सवार दो युवक उनके बराबर में आए। चालक ने हेलमेट पहन रखा था।

पीछे वाले ने अपने चेहरे पर साफी बांध रखी थी। पीछे बैठे युवक ने सचिन के सिर में सूजे से प्रहार कर दिया। सूजा उनके सिर में फंसा रह गया। हमलावर धमकी देकर वहां से भाग गए कि वह आज बच गया आगे उसे जिंदा नहीं छोंड़ेंगे। सूजा फंसा होने के चलते सिर में भयंकर दर्ज के चलते वह सड़क पर ही लेट गए।

लगभग 10 मिनट बाद वहां कर्मयोगी के रहने वाले संतोष गर्ग उन्हें देखकर रुक गए। सिर में सूजा फंसा देख पुलिस को सूचना दी। चीता मोबाइल पर दो आरक्षी मौके पर आए। सचिन के अनुसार पुलिसकर्मियों ने मोबाइल से उनका वीडियो बनाया। इसके बाद संतोष गर्ग को धमकाते हुए कहाकि पुलिस काे बुला रहे हो, इसको अस्पताल लेकर जाता।

पुलिसकर्मियों का यह व्यवहार देखकर वह सन्न रह गए। संतोष गर्ग उन्हें अपने स्कूटर से एसएन इमरजेंसी लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने पुलिस की मौजूदगी में उनके सिर में फंसा सूजा निकाला। पुलिस ने सूजे को अपने कब्जे में ले लिया है। सचिन के अनुसार कुछ समय पहले खंदारी चौराहे के पास भी उन पर बाइक सवारों ने सिर में डंडा मारा था।

उन्हें नहीं मालूम कि कौन उनकी हत्या करना चाहता है। मामले में सचिन शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने बाइक सवार अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर न्यू आगरा राजीव त्यागी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से हमलावरों के बारे में पता लगाने का प्रयास कर रही है।