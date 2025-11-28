Agra News: नशे में कार दौड़ाकर ले ली थी पांच लोगों की जान, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं मिली जमानत

जागरण संवाददाता, आगरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड पर 24 अक्टूबर की रात इंजीनियर द्वारा शराब के नशे में दौड़ाई कार ने पांच लोगों की जान ले ली थी। दर्दनाक हादसे के बाद आरोपित इंजीनियर पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा में कार्रवाई की थी।

न्यायालय से आरोपित को जेल भेजा गया था। आरोपित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज संजय कुमार मलिक की अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिला जज ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड पर 24 अक्टूबर की रात साढ़े आठ बजे शराब के नशे में कार दौड़ाकर दयालबाग राजदीप एन्क्लेव फेज-2 में रहने वाले इंजीनियर अंशुल गुप्ता उर्फ अंशु ने सात लोगों को रौंद दिया था। कार की चपेट में आने से जोमेटो के डिलीवरी ब्वाय भानु प्रताप मिश्रा, नगला बूढ़ी में रहने वाले बंटेश, कमल, कृष व बबली की मृत्यु हो गई थी। वहीं तीन लोग घायल हो गए थे। आरोपित चालक के खिलाफ पहले पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा में चालान किया था।

इस पर उसे जमानत मिल गई थी। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार की फटकार के बाद न्यू आगरा थाना पुलिस ने आरोपित को दोबारा पकड़ा और गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाई। इसके बाद आरोपित को न्यायालय से जेल भेजा गया था।

आरोपित इंजीनियर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज के न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया। अभियोजन की ओर से डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता व एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने जमानत का विरोध किया और तर्क दिए कि आरोपित शराब के नशे में गाड़ी चलाकर दुर्घटना कारित की है। सुनवाई के बाद जिला जज ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

गैर इरादतन हत्या में पेश होगी चार्जशीट न्यू आगरा थाने के इंस्पेक्टर राजीव त्यागी ने मामले की जांच की है। इंस्पेक्टर ने बताया मामले में जांच पूरी कर ली है। जल्द ही मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की जाएगी। कार का टेक्नीकल मुआयना हो चुका है।

प्रत्यक्षदर्शियों, घायलों व मृतकों के स्वजन के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। गवाहों का कहना है कि बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद इंजीनियर ने कार को तेज रफ्तार में दौड़ाया था। इससे अन्य लोगों की मृत्यु हुई। बाइक में टक्कर लगने के बाद चालक कार को रोक लेता तो अन्य लोगों की मृत्यु नहीं होती। पुलिस ने भेजे तीन रिमाइंडर नहीं आई खून की जांच रिपोर्ट न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने से पहले पुलिस आरोपित इंजीनियर के खून की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी पुलिस को जांच रिपोर्ट नहीं मिली है।