Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बुजुर्ग महिला ने तेज स्पीड में बाइक चलाने से मना किया, दबंगों ने पीट-पीटकर मार डाला

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 01:12 PM (IST)

    आगरा के जगदीशपुरा में तेज रफ्तार बाइक चलाने से रोकने पर दबंगों ने एक वृद्ध की हत्या कर दी। पड़ोस में रहने वाले पवन ने गाली गलौज की और साथियों के साथ मिलकर पप्पू माहौर पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आगरा। सात फुट की गली में तेज रफ्तार में बाइक चलाने से मना करने पर दबंगों ने घर पर हमला कर दिया। वृद्ध की पीट-पीटकर हत्या कर दी। बचाव में आए परिवार के अन्य सदस्यों से भी मारपीट की। आरोपितों ने महिलाओं से भी मारपीट की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में ले लिया है। आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जगदीशपुरा क्षेत्र के लक्ष्मी नगर निवासी 60 वर्षीय पप्पू माहौर शुक्रवार रात अपने घर के बाहर खड़े थे। तभी पड़ोस में किराए पर रहने वाला पवन कुमार अपनी बाइक तेज रफ्तार में ले जा रहा था। उन्होंने कहा कि गली में बाइक धीमे चलाया करो।

    यह सुनकर पवन आग बबूला हो गया। उसने बुजुर्ग से गाली गलौज कर दी। इसके बाद अपने साथियों को बुलाकर पप्पू के घर में हमला बोल दिया। पप्पू से मारपीट की। बचाव में आए परिवार के अन्य सदस्यों को भी पीटा। आरोपितों ने पप्पू के सिर में ईंट से प्रहार कर दिया। इससे वे फर्श पर गिर पड़े।

    स्वजन उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। इंस्पेक्टर जगदीशपुरा प्रदीप कुमार ने बताया कि पवन और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पवन समेत चार को हिरासत में ले लिया गया है।