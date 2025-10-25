बुजुर्ग महिला ने तेज स्पीड में बाइक चलाने से मना किया, दबंगों ने पीट-पीटकर मार डाला

जागरण संवाददाता, आगरा। सात फुट की गली में तेज रफ्तार में बाइक चलाने से मना करने पर दबंगों ने घर पर हमला कर दिया। वृद्ध की पीट-पीटकर हत्या कर दी। बचाव में आए परिवार के अन्य सदस्यों से भी मारपीट की। आरोपितों ने महिलाओं से भी मारपीट की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में ले लिया है। आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जगदीशपुरा क्षेत्र के लक्ष्मी नगर निवासी 60 वर्षीय पप्पू माहौर शुक्रवार रात अपने घर के बाहर खड़े थे। तभी पड़ोस में किराए पर रहने वाला पवन कुमार अपनी बाइक तेज रफ्तार में ले जा रहा था। उन्होंने कहा कि गली में बाइक धीमे चलाया करो।

यह सुनकर पवन आग बबूला हो गया। उसने बुजुर्ग से गाली गलौज कर दी। इसके बाद अपने साथियों को बुलाकर पप्पू के घर में हमला बोल दिया। पप्पू से मारपीट की। बचाव में आए परिवार के अन्य सदस्यों को भी पीटा। आरोपितों ने पप्पू के सिर में ईंट से प्रहार कर दिया। इससे वे फर्श पर गिर पड़े।