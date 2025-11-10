Online Rummy के शौकीन ड्राइवर ने उड़ाए साहब के 6 लाख, पुलिस की नजरों से न बच सका
आगरा में एलएनटी कंपनी के इंजीनियर के घर चोरी करने वाले ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संजीव शर्मा ने चोरी के पैसों से ऑनलाइन रमी खेलकर 6 लाख रुपये गवा दिए। पुलिस ने उसके पास से 2.30 लाख रुपये बरामद किए हैं। संजीव ने इंजीनियर के विश्वास का घात किया था।
जागरण संवाददाता, आगरा। मेट्रो का निर्माण कार्य करा रही एलएनटी (लार्सन एंड टुब्रो) कंपनी के इंजीनियर के घर हुई लाखों की चोरी का सोमवार को पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया।
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित ड्राइवर ने चोरी के रुपये से रमी पर गेम खेलने के साथ आनलाइन सट्टा लगाया। इससे वह छह लाख रुपये हार गया।
पुलिस ने आरोपित ड्राइवर को गिरफ्तार करने के साथ ही 2.30 लाख रुपये बरामद किए हैं।मूलरूप से मुजफ्फरनगर गांव देहचंद के निवासी प्रणव कुमार त्यागी ताजगंज की विभव ग्रांड सोसाइटी में रह रहे हैं।
वह एलएनटी कंपनी में इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। 16 अगस्त को उनके ड्राइवर संजीव शर्मा निवासी माधवपुरम थाना ब्रह्मपुरी मेरठ ने अपने कपड़े धोने के बहाने घर आकर 16 तोला वजन के सोने के जेवर व चार लाख रुपये चोरी कर लिए थे।
चोरी का आरोपित ड्राइवर।
इंजीनियर द्वारा फोन पर ड्राइवर से पूछताछ करने पर आरोपित 20 अगस्त की दोपहर सोसाइटी के बाहर बैग में दस तोले सोने के जेवर रख गया था। पीड़ित ने ताजगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
इंस्पेक्टर एकता थाना हंसराज भदौरिया ने बताया कि आरोपित ड्राइवर को रविवार रात आरोपित ड्राइवर को 125 फुटा रोड स्थित बंबू रिसोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के पास से चुराए गए 2.30 लाख रुपये बरामद किए गए हैं।
चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित मेरठ भाग गया था। मेरठ में ही उसने चुराए गए जेवर बेच दिए थे। चोरी के रुपये से उसने रमी पर आनलाइन गेम के साथ ही सट्टा लगाया।
उसके मोबाइल फोन में पुलिस को छह लाख रुपये हारने की डिटेल मिली है। आरोपित को न्यायालय से जेल भेज दिया गया है।
आरोपित ने किया विश्वासघात
पुलिस के अनुसार मेरठ में तैनाती के दौरान इंजीनियर ने संजीव शर्मा से करीब छह साल पहले मुलाकात हुई थी। उन्होंने उसे ड्राइवर के तौर पर रख लिया। मेट्रो का निर्माण होने पर इंजीनियर के साथ संजीव भी आगरा आ गया।
इंजीनियर ने संजीव की नौकरी भी अपनी कंपनी में लगवा दी थी। उसका घर आना जाना था। स्वजन उस पर विश्वास करते थे। उसे पता था कि इंजीनियर के घर में नकदी और जेवर कहां रखे हुए हैं।
चोरी की वारदात को अंजाम देकर आरोपित ड्राइवर ने इंजीनियर व उनके परिवार के साथ विश्वासघात भी किया।
