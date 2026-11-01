दीपावली पर आगरा के इलेक्ट्रिक बाजार में धूम: ग्लास डोर फ्रिज, डिशवॉशर और मिनी LED की बढ़ी मांग





जागरण संवाददाता, आगरा। दीपावली में अब एक सप्ताह ही शेष है। इलेक्ट्रिक बाजार में रौनक छाई हुई है। दीपावली से पहले के अंतिम रविवार को कारोबारियों ने अच्छे कारोबार की आस लगा रखी है। तीन-चार दिन से मार्केट में अच्छा फुटफाल देखने को मिल रहा है।

ग्लास डोर वाले फ्रिज और वाशिंग मशीन, डिशवॉशर और वारंटी के चलते एलईडी खरीदना ग्राहक पसंद कर रहे हैं। एलईडी की स्क्रीन टूटने पर पांच वर्ष की वारंटी और उपहार में होम थिएटर का ऑफर ग्राहकों को लुभा रहा है।

किचन में बर्तन धोने के लिए डिशवॉशर महिलाओं की पसंद बना हुआ है। गिफ्ट में देने को छोटे होम अप्लायंसेस एयर फ्रायर, मिक्सी, जूसर, ब्लेंडर, आयरन, टोस्टर आदि पसंद किए जा रहे हैं। 15 हजार रुपये की शुरूआती कीमत इलेक्ट्रिक बाजार में इस बार 15 हजार रुपये की शुरूआती कीमत में ग्लास डोर वाले फ्रिज पसंद किए जा रहे हैं। साइड-बाइ-साइड डोर वाले 500 से 600 लीटर क्षमता के फ्रिज भी पसंद बनकर उभरे हैं। पहले जहा सात किलो तक की क्षमता वाली वाशिंग मशीन की खरीद पसंद की जाती थीं।

इस बार आठ, नौ किलो वजन की क्षमता वाली मशीनें अधिक पसंद की जा रही हैं। वाशिंग मशीन में फ्रंट में ग्लास वाली फुली आटोमेटिक मशीन की मांग है। कामकाजी महिलाओं को किचन के लिए डिशवॉशर भा रहा है, जिससे कि बर्तनों को धोने का काम आसान हो जाए। डिशवॉशर 30 हजार रुपये की प्रारंभिक कीमत में उपलब्ध हैं। नए घरों में किचन में चिमनी लगवाना पसंद किया जा रहा है।

बाजार में इस एयर फ्रायर काफी देखने को मिल रहे हैं। चिकनाई युक्त भोजन से परहेज करने वाले पांच हजार रुपये से शुरू होने वाले एयर फ्रायर को पसंद कर रहे हैं। क्यू एलईडी के बजाय इस बार मिनी एलईडी का ट्रेंड है। मिनी एलईडी की शार्पनेस, कांट्रास्ट और रिफ्रेश रेट के फीचर्स ग्राहकों को लुभा रहे हैं।

55 इंच की मिनी एलईडी करीब 35 से 40 हजार रुपये की रेंज मिनी एलईडी में बैक लाइट पर सटीक नियंत्रण से रोशनी किनारों पर नहीं फैलती है, जिससे पिक्चर की शार्पनेस बनी रहती है। इनमें 1000 से 1200 निट्स या उससे अधिक की पीक ब्राइटनेस से धूप वाले कमरे में भी रंग फीके नहीं पड़ते हैं।

स्मूद मोशन और गेमिंग फीचर्स की वजह से इसे तीव्र गति वाले स्पोर्ट्स और गेम के लिए इसमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट से स्क्रीन अटकती नहीं है। 55 इंच की मिनी एलईडी करीब 35 से 40 हजार रुपये की रेंज में है।

मिनी एलईडी के साथ साउंड बार और होम थिएटर के बाजार में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। बाजार में 55, 65 और 85 इंच की बड़ी एलईडी की मांग अधिक है, जबकि पिछले वर्ष तक 32, 43 और 55 इंच के एलईडी की डिमांड अधिक थी।