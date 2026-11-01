दीपावली पर आसमान छू रहा फ्लाइट का किराया, लखनऊ से मुबंई का टिकट हुआ 24 हजार तो पुणे का 26 हजार के पार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली मनाने लखनऊ आने वाले लोगों की वापसी मुश्किल भरी हो सकती है। ट्रेनों में करीब सात हजार यात्रियों के लिए अब केवल तत्काल कोटे का सहारा बचा है, साथ ही विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बढ़ते किराए ने परेशानी बढ़ा दी है।

लखनऊ से ट्रेनों से वापसी के लिए 11 नवंबर को सबसे अधिक भीड़ है, जबकि विमानों में सीटों की सबसे अधिक मांग 15 नवंबर को है। मुंबई का विमान का किराया 15 हजार रुपये से शुरू होकर 24 हजार रुपये तक है। इसी तरह दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे शहरों का विमान किराया भी दो से तीन गुणा तक अधिक हो गया है।

आठ नवंबर को दीपावली पर बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों और विमानों से लखनऊ आ रहे हैं। इसके चलते पांच नवंबर से दिल्ली से आने वाली ट्रेनों में वेटिंग रिग्रेट हो गई हैं। अब यह यात्री तत्काल कोटे का टिकट लेकर लखनऊ आ रहे हैं।