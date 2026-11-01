दीपावली पर आसमान छू रहा फ्लाइट का किराया, लखनऊ से मुबंई का टिकट हुआ 24 हजार तो पुणे का 26 हजार के पार
दीपावली के बाद लखनऊ से वापसी यात्रियों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि ट्रेनों में तत्काल कोटे का ही ...और पढ़ें
HighLights
लखनऊ से वापसी के लिए ट्रेनों में तत्काल सहारा बचा।
मुंबई, पुणे फ्लाइट किराया 24-26 हजार तक पहुंचा।
दीपावली के बाद लखनऊ से यात्रियों की वापसी मुश्किल।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली मनाने लखनऊ आने वाले लोगों की वापसी मुश्किल भरी हो सकती है। ट्रेनों में करीब सात हजार यात्रियों के लिए अब केवल तत्काल कोटे का सहारा बचा है, साथ ही विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बढ़ते किराए ने परेशानी बढ़ा दी है।
लखनऊ से ट्रेनों से वापसी के लिए 11 नवंबर को सबसे अधिक भीड़ है, जबकि विमानों में सीटों की सबसे अधिक मांग 15 नवंबर को है। मुंबई का विमान का किराया 15 हजार रुपये से शुरू होकर 24 हजार रुपये तक है। इसी तरह दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे शहरों का विमान किराया भी दो से तीन गुणा तक अधिक हो गया है।
आठ नवंबर को दीपावली पर बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों और विमानों से लखनऊ आ रहे हैं। इसके चलते पांच नवंबर से दिल्ली से आने वाली ट्रेनों में वेटिंग रिग्रेट हो गई हैं। अब यह यात्री तत्काल कोटे का टिकट लेकर लखनऊ आ रहे हैं।
इसी तरह छह और सात नवंबर को लखनऊ आने वाले विमानों की मारामारी है। लखनऊ से वापस जाने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है। यह ट्रेनें भी फुल हो गई हैं। सात हजार यात्रियों के पास अब भी स्लीपर और एसी श्रेणी में वेटिंग लिस्ट के टिकट हैं।
इतना है विमानों का किराया
|उड़ान संख्या
|गंतव्य
|किराया / राशि
|6ई-2052
|मुंबई
|₹ 15,091
|6ई-708
|मुंबई
|₹ 24,646
|एआइ 2492
|मुंबई
|₹ 24,226
|6ई-6480
|दिल्ली
|₹ 6,175
|एआइ-2722
|दिल्ली
|₹ 12,864
|एआइ 1847
|दिल्ली
|₹ 10,375
|आइएक्स-1617
|पुणे
|₹ 26,654
|6ई-118
|पुणे
|₹ 22,886
|क्यूपी 1522
|बेंगलुरु
|₹ 26,968
|आइएक्स 1520
|बेंगलुरु
|₹ 24,605
|6ई-906
|बेंगलुरु
|₹ 22,086
|6ई-325
|बेंगलुरु
|₹ 19,685
|6ई-518
|चेन्नई
|₹ 21,724
|6ई-146
|गुवाहाटी
|₹ 11,598
|6ई-505
|कोलकाता
|₹ 12,011
|6ई-6469
|कोलकाता
|₹ 10,331
|6ई-181
|हैदराबाद
|₹ 17,386
|6ई-6166
|हैदराबाद
|₹ 15,686
|6ई-515
|देहरादून
|₹ 17,182
|6ई-7221
|इंदौर
|₹ 11,066
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