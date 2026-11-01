लखनऊ के ट्रिपल मर्डर में ऋषभ शुक्ला को कारतूस देने वाली दिव्या भी गिरफ्तार, 25 हजार रुपया घोषित था इनाम

जागरण संवाददाता, लखनऊ । सआदतगंज में 26 अक्टूबर को हुए तिहरे हत्याकांड में फरार 25 हजार की इनामी दिव्या को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। वह मुख्य आरोपित ऋषभ शुक्ला की बहन है। उस पर वारदात के समय घर के अंदर से कारतूस लाकर देने का आरोप है।

सआदतगंज में नौबस्ता के ब्राह्मणी टोला में चबूतरे की जमीन के पास कार खड़ी करने के विवाद में ऋषभ शुक्ला ने पड़ोसी शिवाजी तिवारी, उनके भाई शिवेंद्र तिवारी उर्फ शंभू और शिवाजी के बेटे सुयश तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

मामले में ऋषभ शुक्ला, राजेश शुक्ला, गिरीश शुक्ला, दिनेश शुक्ला, मुन्ना बाबू, दिव्या, प्रिया और आदिति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। छह आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मुख्य आरोपित ऋषभ के चाचा राजेश शुक्ला और दिव्या फरार थी। पुलिस ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। शनिवार को पुलिस ने राजेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया था। दिव्या की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगी थीं। रविवार को उसे भी पुलिस ने दबोच लिया।