23 लाख से चमकेगी आगरा की धनौली-सिरौली रोड, संयुक्त सचिव ने जारी किया आदेश
धनौली-सिरौली मार्ग समेत चार सड़कों की मरम्मत की मंजूरी मिल गई है और पहली किस्त जारी कर दी गई है। धनौली-सिरौली मार्ग के लिए 23 लाख रुपये स्वीकृत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। धनौली-सिरौली मार्ग सहित चार सड़कों की मरम्मत की मंजूरी मिल गई है। शासन ने संबंधित सड़कों की मरम्मत के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी है। शनिवार को इसका आदेश लोक निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव राजेश प्रताप ने जारी किया। धनौली-सिरौली मार्ग के लिए 23 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने इसके लिए प्रयास किए थे।
धनौली-सिरौली मार्ग की लंबाई 1.14 किमी है। लोक निर्माण विभाग 63.54 लाख रुपये से मरम्मत कराएगा। शनिवार को 23 लाख रुपये की पहली किस्त रिलीज हुई। जगनेर रोड स्थित राठौर हाउस से नगला मेहंदी होते हुए सोहल्ला फाटक तक मार्ग का निर्माण होगा। इस पर 80.65 लाख रुपये खर्च होंगे। पहली किस्त 28.22 लाख रुपये रिलीज हो गई।
इसी तरह से कागारौल फतेहपुर सीकरी से राजस्थान सीमा तक रोड की मरम्मत 54.29 लाख रुपये से होगी। 19 लाख रुपये की पहली किस्त रिलीज हुई है। शमसाबाद स्थित नयाबांस, चंदीपुर, निहावा, इरादतनगर मार्ग की 72.60 लाख रुपये से मरम्मत होगी।
पहली किस्त 25.41 लाख रुपये रिलीज हुए हैं। मलपुरा क्षेत्र की दो सड़कें लंबे समय से जर्जर थीं। महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था। मंत्री के प्रतिनिधि अभिनव ने बताया कि सड़कों का निर्माण होने से ग्रामीणों को सहूलियत होगी।
