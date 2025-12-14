Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    23 लाख से चमकेगी आगरा की धनौली-सिरौली रोड, संयुक्त सचिव ने जारी किया आदेश

    By Amit Dixit Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:43 AM (IST)

    धनौली-सिरौली मार्ग समेत चार सड़कों की मरम्मत की मंजूरी मिल गई है और पहली किस्त जारी कर दी गई है। धनौली-सिरौली मार्ग के लिए 23 लाख रुपये स्वीकृत ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आगरा। धनौली-सिरौली मार्ग सहित चार सड़कों की मरम्मत की मंजूरी मिल गई है। शासन ने संबंधित सड़कों की मरम्मत के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी है। शनिवार को इसका आदेश लोक निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव राजेश प्रताप ने जारी किया। धनौली-सिरौली मार्ग के लिए 23 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने इसके लिए प्रयास किए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धनौली-सिरौली मार्ग की लंबाई 1.14 किमी है। लोक निर्माण विभाग 63.54 लाख रुपये से मरम्मत कराएगा। शनिवार को 23 लाख रुपये की पहली किस्त रिलीज हुई। जगनेर रोड स्थित राठौर हाउस से नगला मेहंदी होते हुए सोहल्ला फाटक तक मार्ग का निर्माण होगा। इस पर 80.65 लाख रुपये खर्च होंगे। पहली किस्त 28.22 लाख रुपये रिलीज हो गई।

    इसी तरह से कागारौल फतेहपुर सीकरी से राजस्थान सीमा तक रोड की मरम्मत 54.29 लाख रुपये से होगी। 19 लाख रुपये की पहली किस्त रिलीज हुई है। शमसाबाद स्थित नयाबांस, चंदीपुर, निहावा, इरादतनगर मार्ग की 72.60 लाख रुपये से मरम्मत होगी।

    पहली किस्त 25.41 लाख रुपये रिलीज हुए हैं। मलपुरा क्षेत्र की दो सड़कें लंबे समय से जर्जर थीं। महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था। मंत्री के प्रतिनिधि अभिनव ने बताया कि सड़कों का निर्माण होने से ग्रामीणों को सहूलियत होगी।