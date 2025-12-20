Agra Delhi Highway: मिनटाें की दूरी घंटों में हो रही तय, Metro के काम में चल रही मनमानी; हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल फिजूल में स्वाहा

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra Delhi Highway पर शनिवार को दिनभर वाहनों की लंबी लाइन के चलते जाम के हालात पैदा हो गए। ट्रांसपोर्ट नगर की ओर से आने वाले वाहन चालकों ने वैकल्पिक मार्ग के रूप में आइएसबीटी कट से टीपी नगर होते हुए गुरुद्वारे पर निकलने का प्रयास किया। यहां पर भी एक घंटे से अधिक वाहन जाम में फंसे रहे। Metro की मनमानी का खामियाजा हजारों लोगों ने भुगता। हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल जाम में फंसकर स्वाहा हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इधर, एमजी रोड और दिल्ली गेट से मदिया कटरा आने वाले मार्ग पर भी शाम को वाहनों का दबाव अधिक होने से पांच मिनट की दूरी 40 मिनट में तय हो सकी। हाईवे पर मेट्रो के निर्माण कार्य के चलते वाहनों के आवागमन के लिए सिर्फ एक ही लेन ही बची है। जिससे एक बार में एक ही भारी वाहन निकल पाता है।आइएसबीटी पर बसों को खड़ा होने से रास्ता और संकरा हो गया है।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सामने सड़क के दूसरी ओर मेट्रो पिलर के निर्माण का कार्य चल रहा है। यहां पर सड़क सबसे अधिक संकरी है। सुबह 11 बजे से वाहनों का दबाव बढ़ने शुरू हुआ, जिसके चलते खंदारी से गुरुद्वारा गुरु का ताल तक वाहनों की लंंबी लाइन लग गई।

कुछ वाहन चालकों को गुरुद्वारा रेल ओवर ब्रिज से होकर कैलाशपुरी और आवास विकास कालोनी की ओर आना था। उन्होंने वैकल्पिक मार्ग का उपयोग किया। वाहन चालक आइएसबीटी कट से आरटीओ कार्यालय के सामने से हाेते हुए गुरुद्वारा अंडरपास की ओर पहुंचे। यहां से वह आरओबी पर चढ़कर निकल जाते। मगर, वहां भी वाहनों का दबाव अधिक होने से जाम के हालात बन गए।

इधर, आरओबी से आने वाले वाहनों और आवास विकास कालोनी सेक्टर 12 मोड़ से आने वाले वाहनों का दबाव बढ़ने से लंबी लाइन लग गई। तीन यातायात पुलिसकर्मियों ने मिलकर यातायात को सुचारू कराया। वहीं, एमजी रोड पर धाकरान चौराहे से हरीपर्वत के बीच कई जगह मेट्रो की बैरिकेडिंग के चलते सड़क काफी संकरी हो गई है।