आगरा में दिल्ली गेट-राजामंडी स्टेशन मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू, रेलवे स्टेशन जाने के लिए इस रोड का करें अपयोग

जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली गेट से राजामंडी रेलवे स्टेशन यदि ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, तो घर से अतिरिक्त समय लेकर निकलें। राजामंडी रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल एक लेन को बंद करके पाइप लाइन डालने के लिए खोदाई चल रही है। रेलवे स्टेशन जाने के लिए लोग वैकल्पिक मार्ग बेसन बस्ती या तोता का ताल का उपयोग कर सकते हैं।

कई सड़कों के चौड़ीकरण का होगा कार्य सीएम ग्रिड योजना के तहत कई सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य होना है। जिसमें हरीपर्वत से दिल्ली गेट व राजामंडी रेलवे स्टेशन वाली सड़क भी शामिल है। दिल्ली गेट और राजामंडी रेलवे स्टेशन मार्ग पर बनी दुकानों के बाहर एक महीने पहले ही नगर निगम ने लाल निशान लगा व्यापारियों से अतिक्रमण हटाने को कहा था। अधिकांश ने खुद ही अपनी दुकानों को निशान से पीछे कर लिया है।