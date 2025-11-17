आगरा में दिल्ली गेट-राजामंडी स्टेशन मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू, रेलवे स्टेशन जाने के लिए इस रोड का करें अपयोग

Language
    By Ali Abbas Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:55 AM (IST)

    दिल्ली गेट से राजामंडी रेलवे स्टेशन जाने वालों को अतिरिक्त समय लेकर निकलना चाहिए। स्टेशन जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण कार्य शुरू हो गए हैं; एक लेन बंद कर पाइपलाइन के लिए खोदाई चल रही है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली गेट से राजामंडी रेलवे स्टेशन यदि ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, तो घर से अतिरिक्त समय लेकर निकलें। राजामंडी रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल एक लेन को बंद करके पाइप लाइन डालने के लिए खोदाई चल रही है। रेलवे स्टेशन जाने के लिए लोग वैकल्पिक मार्ग बेसन बस्ती या तोता का ताल का उपयोग कर सकते हैं।

    कई सड़कों के चौड़ीकरण का होगा कार्य

    सीएम ग्रिड योजना के तहत कई सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य होना है। जिसमें हरीपर्वत से दिल्ली गेट व राजामंडी रेलवे स्टेशन वाली सड़क भी शामिल है। दिल्ली गेट और राजामंडी रेलवे स्टेशन मार्ग पर बनी दुकानों के बाहर एक महीने पहले ही नगर निगम ने लाल निशान लगा व्यापारियों से अतिक्रमण हटाने को कहा था। अधिकांश ने खुद ही अपनी दुकानों को निशान से पीछे कर लिया है।


    दिल्ली गेट से राजामंडी जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण का कार्य सीएम ग्रिड योजना के तहत किया जा रहा है। फिलहाल सड़क निर्माण से पूर्व सभी लाइनों को पाइप में डालने के लिए खोदाई का काम चल रहा है। राजामंडी से दिल्ली गेट आने वाली सड़क ही आवागमन के लिए खुली है। दोपहर विशेषकर स्कूलों में छुट्टी के समय दिल्ली गेट मार्ग पर जाम लगता है। रेलवे स्टेशन के लिए जाने वाले लोग जाम में फंस सकते हैं। एसीपी यातायात पीयूषकांत राय के अनुसार, लोहामंडी, जगदीशपुरा, आवास विकास कालोनी की ओर से आने वाले लोग तोता का ताल या बेसन बस्ती मार्ग का उपयोग रेलवे स्टेशन जाने के लिए कर सकते हैं।