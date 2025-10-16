आगरा में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या में दो को मृत्युदंड, कोर्ट ने कहा, असहाय बच्ची की हत्या करने वाले समाज में रहने योग्य नहीं

जागरण संवाददाता, आगरा। डेढ़ वर्ष पूर्व अपहरण कर साढ़े पांच वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या करने के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने गुरुवार को दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। दोनों पर 4.50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। आदेश में विशेष न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि निसहाय बच्ची की हत्या करने वाले व्यक्ति समाज में रहने योग्य नहीं हैं। सजा सुनने के बाद दोनों दोषी न्यायालय में रोने लगे।

अमित कुशवाह ने अपने दोस्त निखिल के साथ मिलकर 18 मार्च 2024 को नहर किनारे बच्चों के साथ खेल रही रिश्तेदार की साढ़े पांच वर्षीय बच्ची का अपहरण किया था। दोनों ने दुष्कर्म के बाद बच्ची के टाप से ही गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। 20 मार्च को शव खेत से बरामद हुआ। युवकों ने बच्ची के स्वजन से छह लाख रुपये की फिरौती भी मांगी।

सुनवाई के दौरान गवाह और परीक्षण के बाद न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने दोनों युवकों को अपहरण, दुष्कर्म, हत्या का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई। न्यायालय ने जुर्माने की राशि 4.50 लाख रुपये बच्ची के माता-पिता को देने के आदेश दिए हैं।