आगरा में आंबेडकर की तस्वीर पर टिप्पणी पर दलित और सवर्ण बरातियों में झगड़ा, दोनों पक्ष के 10 लोग घायल

संवाद सूत्र, आगरा। बाह के जरार में शनिवार रात बरात चढ़त के दौरान डा. भीमराव आंबेडकर की तस्वीर लेकर चलने पर टिप्पणी से मामला गरमा गया।सवर्ण समाज के बरातियों से दलित समाज की बरात में आए युवकों से मारपीट हो गई। आधा घंटे तक हंगामे के साथ ही डंडे भी चले। इसमें दोनों पक्ष के 10 से अधिक लोग चोटिल हो गए, लेकिन किसी ने मेडिकल नहीं कराया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मामला शांत हो गया। पुलिस इस मामले में तहरीर मिलने का इंतजार कर रही है।

बाह के पार्वती पुरा निवासी नेपाल सिंह की बेटी का जरार में केनरा बैंक के पास धर्मशाला में शनिवार को शादी समारोह चल रहा था। वर पक्ष के लोग बरात चढ़त के बाद धर्मशाला में ही रुके थे। रात 11 बजे कस्बा में रहने वाले दलित परिवार की दो बेटियों की बरात की चढ़त हो रही थी। दलित बेटियों की बरात धर्मशाला के सामने पहुंची।

हाथ में लेकर चल रहे थे आंबेडकर और बुद्ध की तस्वीर इसमें बराती भारत रत्न डा. भीमराव आंबेडकर और गौतम बुद्ध की तस्वीर हाथ में लेकर चल रहे थे। इन तस्वीरों को लेकर धर्मशाला में रुके कुछ बरातियों ने टिप्पणी कर दी। विरोध करने पर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। थोड़ी देर में ही दोनों पक्षों में डंडे चलने लगे। इससे दोनों बरातों में अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्ष के संभ्रांत लोगों ने समझाकर मामला शांत कराया।