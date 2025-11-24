Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आगरा में आंबेडकर की तस्वीर पर टिप्पणी पर दलित और सवर्ण बरातियों में झगड़ा, दोनों पक्ष के 10 लोग घायल

    By Yashpal Singh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:14 AM (IST)

    आगरा में एक विवाह समारोह में डॉ. आंबेडकर की तस्वीर पर टिप्पणी को लेकर दलित और सवर्ण बरातियों में विवाद हो गया। यह विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के लगभग 10 लोग घायल हो गए।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो।

    संवाद सूत्र, आगरा। बाह के जरार में शनिवार रात बरात चढ़त के दौरान डा. भीमराव आंबेडकर की तस्वीर लेकर चलने पर टिप्पणी से मामला गरमा गया।सवर्ण समाज के बरातियों से दलित समाज की बरात में आए युवकों से मारपीट हो गई। आधा घंटे तक हंगामे के साथ ही डंडे भी चले। इसमें दोनों पक्ष के 10 से अधिक लोग चोटिल हो गए, लेकिन किसी ने मेडिकल नहीं कराया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मामला शांत हो गया। पुलिस इस मामले में तहरीर मिलने का इंतजार कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाह के पार्वती पुरा निवासी नेपाल सिंह की बेटी का जरार में केनरा बैंक के पास धर्मशाला में शनिवार को शादी समारोह चल रहा था। वर पक्ष के लोग बरात चढ़त के बाद धर्मशाला में ही रुके थे। रात 11 बजे कस्बा में रहने वाले दलित परिवार की दो बेटियों की बरात की चढ़त हो रही थी। दलित बेटियों की बरात धर्मशाला के सामने पहुंची।

    हाथ में लेकर चल रहे थे आंबेडकर और बुद्ध की तस्वीर

    इसमें बराती भारत रत्न डा. भीमराव आंबेडकर और गौतम बुद्ध की तस्वीर हाथ में लेकर चल रहे थे। इन तस्वीरों को लेकर धर्मशाला में रुके कुछ बरातियों ने टिप्पणी कर दी। विरोध करने पर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। थोड़ी देर में ही दोनों पक्षों में डंडे चलने लगे। इससे दोनों बरातों में अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्ष के संभ्रांत लोगों ने समझाकर मामला शांत कराया।

    मारपीट में दोनों ओर से 10 से अधिक लोग चोटिल हो गए, लेकिन किसी ने मेडिकल नहीं कराया। घटना के बाद नेपाल सिंह जरार पुलिस चौकी में तहरीर देने पहुंचे।इंस्पेक्टर बाह सत्यदेव शर्मा का कहना है कि किसी पक्ष ने कोई तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।