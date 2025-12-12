आगरा में साइबर ठगों ने कोल्ड स्टोरेज संचालक की पत्नी से 5.95 करोड़ ठगे, बदमाशों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

जागरण संवाददाता, आगरा। हर महीने लाखों रुपये कमाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने कोल्ड स्टोरेज संचालक की पत्नी को झांसे में फंसाया और तीन इन्वेस्टमेंट एप डाउनलोड कराने के बाद उनसे 5.95 करोड़ रुपये ठग लिए। पीड़िता ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सिकंदरा की पूनम तिवारी ने पुलिस को बताया कि फेसबुक पर एक लिंक आई थी।

इसे खोलने पर निवेश के लुभावने आफर मिले। इसके बाद उन्हें वाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया। हर महीने लाखों रुपये की कमाई के आफर बताए गए। इसके बाद उन्हें एसबीआइ सिक्योरिटी एप, एसडीएएससी एप व स्टैंडर्ड चाटर्ड इंडिया लिमिटेड एप डाउनलोड कराए गए।

एप के जरिये कुल पांच करोड़ 95 लाख 27500 रुपये जमा कराए उन्होंने अपने चार बैंक खातों से 24 सितंबर से 27 नवंबर के बीच इन एप के जरिये कुल पांच करोड़ 95 लाख 27500 रुपये जमा कराए। उन्होंने एप पर नजर आ रही जमा राशि के साथ ही मुनाफे की राशि को निकालने के लिए आवेदन किया तो मैनेजमेंट फीस की मांग की गई। उसे जमा करने के बाद भी रकम वापस नहीं की गई।