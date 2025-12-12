Language
    आगरा में साइबर ठगों ने कोल्ड स्टोरेज संचालक की पत्नी से 5.95 करोड़ ठगे, बदमाशों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    साइबर ठगों ने कोल्ड स्टोरेज संचालक की पत्नी को हर महीने लाखों रुपये कमाने का झांसा देकर तीन निवेश एप डाउनलोड कराए और उनसे 5.95 करोड़ रुपये ठग ल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, आगरा। हर महीने लाखों रुपये कमाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने कोल्ड स्टोरेज संचालक की पत्नी को झांसे में फंसाया और तीन इन्वेस्टमेंट एप डाउनलोड कराने के बाद उनसे 5.95 करोड़ रुपये ठग लिए। पीड़िता ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सिकंदरा की पूनम तिवारी ने पुलिस को बताया कि फेसबुक पर एक लिंक आई थी।

    इसे खोलने पर निवेश के लुभावने आफर मिले। इसके बाद उन्हें वाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया। हर महीने लाखों रुपये की कमाई के आफर बताए गए। इसके बाद उन्हें एसबीआइ सिक्योरिटी एप, एसडीएएससी एप व स्टैंडर्ड चाटर्ड इंडिया लिमिटेड एप डाउनलोड कराए गए।

    एप के जरिये कुल पांच करोड़ 95 लाख 27500 रुपये जमा कराए

    उन्होंने अपने चार बैंक खातों से 24 सितंबर से 27 नवंबर के बीच इन एप के जरिये कुल पांच करोड़ 95 लाख 27500 रुपये जमा कराए। उन्होंने एप पर नजर आ रही जमा राशि के साथ ही मुनाफे की राशि को निकालने के लिए आवेदन किया तो मैनेजमेंट फीस की मांग की गई। उसे जमा करने के बाद भी रकम वापस नहीं की गई।

    ठगी का एहसास होने पर एक दिसंबर को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। एडीसीपी सिटी आदित्य ने बताया कि साइबर थाना में मुकदमा दर्ज कराने के बाद ठगी की रकम का बड़ा हिस्सा बैंक एकाउंट में होल्ड करवाया गया है। मामले में जांच जारी है।