    Digital Arrests: ED और इनकम टैक्स अफसर बताकर बुजुर्ग को डराया, खाते में ट्रांसफर करा लिए 23 लाख रुपये

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:53 AM (IST)

    आगरा में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके 23.10 लाख रुपये की ठगी की। ठगों ने खुद को ईडी और आयकर विभाग का अधिकारी बताकर बुजुर्ग को डराया और पैसे ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। सेवानिवृत्त कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने 23.10 लाख रुपये ठग लिए। साइबर ठगों ने खुद को ईडी व आयकर विभाग का अधिकारी बताया। पीड़ित ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस जांच कर रही है।

    पीड़ित ने साइबर थाने में दर्ज कराया मुकदमा

    ट्रांस यमुना के श्री नगर कालोनी निवासी 80 वर्षीय डॉ. एचसी नितांत रिटायर्ड कर्मचारी हैं। पीड़ित के अनुसार 17 सितंबर को एक व्यक्ति ने वाट्सएप काल करके खुद को प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) और आयकर विभाग का अधिकारी बताया। अधिक लेन-देन होने की बात कहते हुए बुजुर्ग व्यक्ति को डरा धमकाकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया।

    ठग ने आयकर विभाग का अधिकारी बताया

    पीड़ित के दो खातों से साइबर ठग ने एक खाते में 23 लाख 10 हजार रुपये आरटीजीएस करा लिए। रुपये ट्रांसफर होने के बाद साइबर ठगों की काल आनी बंद हो गई। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने 18 सितंबर को राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। साथ ही बैंक शाखा प्रबंधक को सूचना दी। साइबर थाने में अज्ञात ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

    इंस्पेक्टर थाना साइबर क्राइम रीता यादव ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।