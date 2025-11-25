Agra Crime: पत्नी से बोला पति, चलो घर चलें, साथ खड़े युवक ने सिर में दे मारा हेलमेट

जागरण संवाददाता, आगरा। शोरूम में नौकरी पर गई पत्नी को पति ने प्रतापपुरा चौराहे पर एक युवक के साथ बाइक से जाते हुए देखा। बीच चौराहे पर पति और युवक के बीच कहासुनी और मारपीट हो गई।

पत्नी से घर चलने की कहने पर आरोपित युवक ने पति के सिर में हेलमेट दे मारा। पति की तहरीर पर रकाबगंज थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

सदर के सेवला जाट में रहने वाले व्यक्ति ने रकाबगंज थाना पुलिस से की गई शिकायत में कहा है कि उनकी पत्नी क्षेत्र के एक शोरूम में नौकरी करती हैं। पत्नी सोमवार को शोरूम गई थीं। दोपहर के समय वह बेटे को दवा दिलाने के लिए जा रहे थे।