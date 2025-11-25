Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Agra Crime: पत्नी से बोला पति, चलो घर चलें, साथ खड़े युवक ने सिर में दे मारा हेलमेट

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:24 PM (IST)

    आगरा के प्रतापपुरा चौराहे पर एक पति ने अपनी पत्नी को दूसरे युवक के साथ देखकर टोका तो युवक ने उसके सिर पर हेलमेट से हमला कर दिया। घायल पति ने रकाबगंज थाने में आरोपी आशीष कटारा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। शोरूम में नौकरी पर गई पत्नी को पति ने प्रतापपुरा चौराहे पर एक युवक के साथ बाइक से जाते हुए देखा। बीच चौराहे पर पति और युवक के बीच कहासुनी और मारपीट हो गई।

    पत्नी से घर चलने की कहने पर आरोपित युवक ने पति के सिर में हेलमेट दे मारा। पति की तहरीर पर रकाबगंज थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    सदर के सेवला जाट में रहने वाले व्यक्ति ने रकाबगंज थाना पुलिस से की गई शिकायत में कहा है कि उनकी पत्नी क्षेत्र के एक शोरूम में नौकरी करती हैं। पत्नी सोमवार को शोरूम गई थीं। दोपहर के समय वह बेटे को दवा दिलाने के लिए जा रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रतापपुरा चौराहा पर पत्नी रोहता मलपुरा निवासी आशीष कटारा के साथ बाइक से जाती हुई नजर आईं। वह पत्नी को अपने साथ ले जाने लगे तो आरोपित आशीष ने उनके सिर में हेलमेट मार दिया, जिससे वह घायल हो गए।

    आरोपित ने उनके साथ मारपीट भी की। थाना प्रभारी निशामक त्यागी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।