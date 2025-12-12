Agra Crime: शादी में गए थे घर वाले, पीछे से घर में घुसे चोरों ने पार कर दिया लाखों का सामान

जागरण संवाददाता, आगरा। नगला पदी के विद्या नगर में बीती देर रात चोरी की वारदात हुई। यहां रहने वाले सरजू बघेल के घर को चोरों ने निशाना बनाया। घटना के समय घर वाले एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए टेढ़ी बगिया गए हुए थे।

स्वजन देर रात वापस लौटे तो घर के ताले टूटे मिले और सामान बिखरा पड़ा था। पीड़ित सरजू बघेल के अनुसार चोर अलमारी से करीब चार लाख रुपये के जेवर और एक लाख रुपये नकद चोरी कर ले गए।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घर का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है।

इंस्पेक्टर न्यू आगरा राजीव त्यागी ने बताया तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। चोरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक किये जा रहे हैं।