    Agra Crime: शादी में गए थे घर वाले, पीछे से घर में घुसे चोरों ने पार कर दिया लाखों का सामान

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:45 PM (IST)
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:45 PM (IST)

    आगरा के नगला पदी के विद्या नगर में एक परिवार शादी में शामिल होने के लिए गया था, उनके घर में चोरों ने घुसकर लाखों रुपये के सामान पर हाथ साफ कर दिया। स् ...और पढ़ें

    घर में बिखरा पड़ा सामान

    जागरण संवाददाता, आगरा। नगला पदी के विद्या नगर में बीती देर रात चोरी की वारदात हुई। यहां रहने वाले सरजू बघेल के घर को चोरों ने निशाना बनाया। घटना के समय घर वाले एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए टेढ़ी बगिया गए हुए थे।

    स्वजन देर रात वापस लौटे तो घर के ताले टूटे मिले और सामान बिखरा पड़ा था। पीड़ित सरजू बघेल के अनुसार चोर अलमारी से करीब चार लाख रुपये के जेवर और एक लाख रुपये नकद चोरी कर ले गए।

    सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घर का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है।

    इंस्पेक्टर न्यू आगरा राजीव त्यागी ने बताया तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। चोरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक किये जा रहे हैं।