Agra Crime: डेढ़ किलोमीटर तक पीछा कर छेड़ते रहे शोहदे, नहीं दिखी कहीं पुलिस, राह चलता युवक बन गया युवती के लिए ढाल

जागरण संवाददाता, आगरा। बीच सड़क पर शोहदों ने स्कूटी के आगे बाइक लगाकर युवती को घेर लिया। मुसीबत में भी युवती ने हिम्मत नहीं हारी। बुद्धिमत्ता के साथ ही साहस दिखाते हुए युवती शोहदों से भिड़ गई और शोहदे सलाखों के पीछे पहुंच गए।

युवती की मदद के लिए आगे आकर युवक ने भी जिम्मेदार शहरी होने की भूमिका निभाई। युवती की मदद के बाद युवक दौड़कर चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी तक मदद के लिए पहुंचा। रुई मंडी रेलवे फाटक के पास मिले युवकों ने जैसे ही 18 वर्षीय युवती का पीछा करना शुरू किया, युवती ने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए वहां से गुजर रहे बाइक सवार युवक से मदद मांगी। युवती ने युवक को बताया कि कुछ शोहदे उसका पीछा कर रहे हैं।

वह उन्हें कैंट तक सुरक्षित छोड़ दे। खंदौली के युवक ने भी जिम्मेदार शहरी की भूमिका निभाते हुए मदद की और युवती के साथ बाइक लेकर चल दिए। शोहदों ने युवती को रोका तो चीख सुनकर मदद के लिए साथ चल रहा युवक तत्काल युवती के पास पहुंच गया।

भीड़ ने शोहदों को पकड़ लिया तो मददगार युवक ने ईदगाह चौराहे पर पहुंचकर वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी को घटना की जानकारी देकर मदद मांगी। ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी युवक के साथ मौके पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ने तत्काल सूचना पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन करके दी, जिससे समय पर पीआरवी भी पहुंच गई। रुई की मंडी फाटक से लेकर ईदगाह चौराहे तक युवती ने करीब डेढ़ किलोमीटर का सफर तय किया। इस बीच शोहदे भी उसका पीछा करते रहे। रास्ते में कहीं भी पुलिसकर्मी नहीं मिले, जिससे युवती मदद ले सकती। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की कर रही जांच वारदात के बाद सदर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल के साथ ही रई की मंडी रेलवे फाटक तक सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। वहीं भागने में सफल रहे अफजल व आदिल की तलाश में पुलिस उनके मुस्तफा क्वार्टर स्थित घरों तक पहुंची।