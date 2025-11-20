Agra Crime: पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, आगरा। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

किशोरी रक्षाबंधन वाले दिन चचेरे भाई को राखी बांधने गई थी, तभी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म की वारदात बाह थाने के एक गांव में हुई।

पिता ने दर्ज मुकदमे में कहा था कि 11 वर्षीय पुत्री 22 अगस्त 2021 की दोपहर 1:30 बजे करीब अपने चचेरे भाई को राखी बांधने घर से थोड़ी दूर पर गई थीं। वापसी में रास्ते में मिले आरोपित जयपाल ने पुत्री को रुपये देकर गुटखा लाने को कहा।