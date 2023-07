Agra Crime : आगरा के गांव तानगढ़ी में ऑनर किलिंग; भाई ने पिता के साथ मिलकर बहन को बीच बाजार में मार डाला

सुधा की शादी तीन वर्ष पहले दाऊजी मथुरा निवासी रूपेश के साथ हुई थी। पति काे छोड़कर मायके आ गई थी। एक वर्ष पहले प्रेमी ख्यालीराम संग गांव से चली गई। इससे सुधा के स्वजन नाराज थे। देर शाम दोनों आरोपियों ने सुधा को गोली मार दी। हत्‍या की खबर सुनकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

आगरा के गांव तानगढ़ी में ऑनर किलिंग; भाई ने पिता के साथ मिलकर बीच बाजार में बहन को मारी गोली

Your browser does not support the audio element.

जासं, आगरा : खंदौली के गांव तानगढ़ी में आनर किलिंंग का मामला सामने आया है। प्रेमी के साथ गांव में रहने वाली विवाहिता 25 वर्षीय सुधा की भाई सत्य प्रकाश ने कनपटी में गोलेी मारकर हत्या कर दी। सोमवार की रात आठ बजे सुधा दवा लेने मुड़ी चौराहे पर गई थी। भाई सत्य प्रकाश और पिता फूल सिंह उसे रास्ते से घर खींच ले गए। मारपीट करने पर जान बचाकर भागी सुधा को भाई ने सड़क पर सड़क पर गिरा कर गोली मार दी। सुधा की शादी तीन वर्ष पहले दाऊजी मथुरा निवासी रूपेश के साथ हुई थी। पति काे छोड़कर सुधा मायके आ गई थी। बताया जा रहा है क‍ि एक वर्ष पहले प्रेमी ख्यालीराम संग गांव से चली गई थी। बताया जा रहा है क‍ि एक महीने पहले दोनों गांव लौटे थे। इससे सुधा के स्वजन नाराज थे। देर शाम दोनों आरोपियों ने सुधा को गोली मार दी। हत्‍या की खबर सुनकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

Edited By: Mohammed Ammar