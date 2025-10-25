मतांतरण गिरोह ने जिन्हें बनाया था हथियार, उन्हीं के बयान से पड़ेगी कानून की मार; 14 के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

जागरण संवाददाता, आगरा। देशभर में अवैध मतांतरण गिरोह संचालित कर रहे अब्दुल रहमान और उसके गैंग के सदस्यों ने सदर क्षेत्र की दोनों बहनों को झांसे में देकर मतांतरण कराया था। इसी तरह कई और युवतियों को मतांतरित कराकर गैंग उन्हें अवैध मतांतरण के काम में हथियार की तरह प्रयोग कर रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मगर, अब इन युवतियों की गवाही ही आरोपितों के खिलाफ अहम भूमिका निभाएगी। पुलिस ने चार्जशीट में भी युवतियों की को गवाह बनाया है। सदर की दोनों बहनों समेत अन्य के बयान पुलिस ने आरोप पत्र में दर्ज किए हैं। आरोपपत्र में अब्दुल रहमान अवैध मतांतरण गिरोह का सरगना बताया गया है। साथ ही विदेश से फंडिंग होने का जिक्र करते हुए बैंक खातों की जानकारी भी सबूत के तौर पर दर्ज की गई है। आरोपपत्र में इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म का भी जिक्र किया गया है, जिसके जरिए गिरोह के सदस्य युवाओं को अपना शिकार बनाते थे।

आरोपपत्र में जिक्र किया गया है कि गिरोह का सरगना अब्दुल रहमान अवैध मतांतरण मामले में एनआइए कोर्ट से सजा पाए मौलाना कलीम सिद्दीकी का शार्गिद है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के जेल जाने के बाद अब्दुल रहमान मतांतरण गिरोह चला रहा था। गोवा की आयशा उर्फ एसबी कृष्णा सीधे तौर पर अब्दुल रहमान से जुड़े होने के साथ ही गिरोह में सक्रिय सदस्य के रूप में भूमिका निभा रही थी। वह मतांतरित होकर गिरोह से जुड़ी थी।

पुलिस जांच में अब्दुल रहमान के नेपाल से लेकर म्यांमार एवं भूटान की सीमा तक फैले जाल व गिरोह के तार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, गोवा एवं कश्मीर से जुड़े होने का जिक्र किया गया है। चार्जशीट में आरोपितों के मोबाइल फोन से मिले विदेशी नंबरों का जिक्र करते हुए तार पाकिस्तान, दुबई एवं कनाडा से जुड़े होने की बात कही गई है।

पुलिस ने विवेचना में पाया कि गिरोह इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म, मोबाइल एप्लीकेशन व गुप्त नेटवर्क के जरिए युवाओं को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने की गतिविधियां लंबे समय से संचालित कर रहा था। गिरोह द्वारा इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर रिवर्ट ग्रुप, जायसन, कोलकाता रिवर्ट्स टू इस्लाम कॉन्ग्रिगेशन संचालित कर रहा था।

रिटर्व टू इस्लाम ग्रुप से ऐसी लड़कियाें को जोड़ा जाता था जो मतांतरित होकर इस्लाम में शामिल होती थीं। इनके माध्यम से ही यह गिरोह अन्य युवतियों और युवकों को मतांतरण के लिए प्रेरित करता था। गिरोह के सरगना और सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद सदर की बहनों के साथ ही देहरादून, रोहतक और बरेली की युवतियां भी पुलिस के सामने गिरोह के खिलाफ बयान दर्ज कराने पहुंच गईं। इन सभी के बयान चार्जशीट में अहम साक्ष्य के रूप में दर्ज किए गए हैं। कोर्ट में भी इनके बयान आरोपितों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे।