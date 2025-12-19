Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आगरा में महिला प्रोफेसर के गले से चेन लूटने वाले बदमाश मुठभेड़ में दबोचे, एक को लगी गोली

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:37 PM (IST)

    आगरा में महिला प्रोफेसर के गले से चेन लूटने वाले बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। पुलिस ने बद ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। सौ- पुलिस

    जागरण संवाददाता, आगरा। आवास विकास कालोनी के कर कुंज चौराहे पर 13 दिसंबर को महिला प्रोफेसर के गले से चेन लूटने वाले बदमाशों को सिकंदरा पुलिस ने बुधवार आधी रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश उपदेश उर्फ राकी घायल हो गया। पुलिस ने बदमाशों से लूटी गई चेन बरामद और तमंचे व बाइक बरामद की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना 13 दिसंबर की रात 10 बजे की थी। आवास विकास कालेानी सेक्टर पांच निवासी रामनिवास शर्मा जल निगम में ठेकेदार हैं। वह अपनी पत्नी, बेटे विकास, बहू आस्था शर्मा और बेटी वंदना के साथ कर कुंज चौराहा स्थित बाजार में खरीदारी करने गए थे। बहू आस्था शर्मा छलेसर कैंपस में प्रोफेसर हैं।

    रामनिवास पत्नी और बेटे के साथ पास ही दुकान पर चाय पी रहे थे। बहू आस्था और बेटी वंदना पास में ही एक दुकान पर ग्रीन टी खरीदने गई थीं। दुकान से लौटते में रास्ते में एक बदमाश ने उनके गले से चेन लूट ली। आस्था और वंदना के शोर मचाने पर स्वजन ने बदमाश को पकड़ने दौड़े।

    इसी दौरान पीछे से आए साथी की बाइक पर बैठकर बदमाश भाग गया। स्वजन ने कारगिल शहीद तिराहे तक बदमाशों का पीछा किया लेकिन वह हाथ नहीं आए थे। एसीपी हरीपर्वत अक्षय महाडिक ने बताया कि बदमाशों से लूटी गई चेन और 30 हजार रुपये बरामद किए हैं।