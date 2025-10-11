Language
    आगरा में जामा मस्जिद के इमाम का सामान फिंकवाने पर अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कब्जे को लेकर है विवाद

    By Ali Abbas Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:24 AM (IST)

    आगरा में जामा मस्जिद के इमाम का सामान फिंकवाने के मामले में अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह विवाद मस्जिद के कब्जे को लेकर है, जिसके चलते अध्यक्ष पर इमाम का सामान बाहर फिंकवाने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।

    जागरण संवाददाता, आगरा।  शाही जामा मस्जिद के इमाम और अध्यक्ष के बीच जारी विवाद में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया है। इमाम के बेटे ने कमेटी के अध्यक्ष की शह पर मस्जिद परिसर में बने कमरे में रखा सामान फेंकने का आरोप लगाया है। मामले में अध्यक्ष समेत तीन लोगों के विरुद्ध मंटोला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

    शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने दो महीने पहले इमाम इरफानउल्लाह खां निजामी को हटा दिया था। जामा मस्जिद में उनकी जगह नया इमाम नियुक्त किया गया है। इरफानउल्लाह खां के बेटे अहमद रजा खां निजामी का आरोप है कि मस्जिद परिसर में इमाम के कमरे में उनके पिता का सामान रखा था।

    कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद की शह पर नौ अक्टूबर को शबाब, अमन व वकील ने इमाम की गैर मौजूदगी में कमरे में रखा उनका सामान फेंक दिया। जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे तो वहां मौजूद आरोपितों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिससे पूरा परिवार डरा हुआ है।

    एसीपी छत्ता पीयूषकांत राय ने बताया कि शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष माेहम्मद जाहिद, शबाब, अमन व वकील के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है, विवेचना की जा रही है।

     