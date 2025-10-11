आगरा में जामा मस्जिद के इमाम का सामान फिंकवाने पर अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कब्जे को लेकर है विवाद

जागरण संवाददाता, आगरा। शाही जामा मस्जिद के इमाम और अध्यक्ष के बीच जारी विवाद में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया है। इमाम के बेटे ने कमेटी के अध्यक्ष की शह पर मस्जिद परिसर में बने कमरे में रखा सामान फेंकने का आरोप लगाया है। मामले में अध्यक्ष समेत तीन लोगों के विरुद्ध मंटोला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने दो महीने पहले इमाम इरफानउल्लाह खां निजामी को हटा दिया था। जामा मस्जिद में उनकी जगह नया इमाम नियुक्त किया गया है। इरफानउल्लाह खां के बेटे अहमद रजा खां निजामी का आरोप है कि मस्जिद परिसर में इमाम के कमरे में उनके पिता का सामान रखा था।

कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद की शह पर नौ अक्टूबर को शबाब, अमन व वकील ने इमाम की गैर मौजूदगी में कमरे में रखा उनका सामान फेंक दिया। जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे तो वहां मौजूद आरोपितों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिससे पूरा परिवार डरा हुआ है।