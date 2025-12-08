Language
    वाह री UP Police, कार का बिना हेलमेट में एक हजार का चालान; ड्राइवर ने भी अपनाया विरोध का अनूठा तरीका

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:36 PM (IST)

    आगरा में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक कार मालिक को बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर चालान जारी कर दिया गया। विरोध में, अब ड्राइवर हेलमेट पहनकर का ...और पढ़ें

    हेलमेट पहनकर कार चलाते गुलशन केन।

    जागरण संवाददाता, आगरा। कार का बिना हेलमेट में ऑनलाइन चालान कट गया। इस पर चालक ने हेलमेट लगाकर कार चलाते हुए विरोध दर्ज कराया। राह चलते लोग कार चालक को हेलमेट लगाए हुए देखकर हैरत में पड़ गए।

    पूछने पर चालक का दर्द छलक पड़ा। उसने ट्रैफिक पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए समाधान की मांग की। पीड़ित की ओर से ट्रैफिक पुलिस से शिकायत की बात कही गई है।

    लोहामंडी के नगला गंगाराम में रहने वाले निजी स्कूल संचालक गुलशन केन पर अपने दोस्त से कार खरीदी है। उन्होंने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। इस बीच उन्हें जानकारी हुई कि उनकी कार का बिना हेलमेट में एक हजार रुपये का चालान कट गया है।

    वह विरोध दर्ज कराने के लिए कार में हेलमेट लगाकर निकल पड़े। उन्होंने बताया कि भगवान टाकीज के पास 26 नवंबर को कार नंबर के आधार पर बिना हेलमेट के चालान कटा है। चालान पर कार की जगह दोपहिया वाहन दर्ज है।

    उन्होंने इसकी शिकायत डीसीपी ट्रैफिक से करने की बात कही है। वहीं युवक को हेलमेट लगाकर कार चलाते हुए देखकर राहगीर भी उससे उत्सुकतावश कारण पूछ बैठे।

    वहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने बताया कि ऐसे मामले सामने आए हैं कि दोपहिया वाहन चालक दूसरे वाहनों की नंबर प्लेट लगा लेते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ होगा। पकड़े जाने पर ऐसे लोगों पर समय-समय पर कार्रवाई होती है।

    डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी।