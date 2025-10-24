Agra Accident: आगरा में तेज रफ्तार कार ने ली पांच लोगों की जान, पुलिस से खींचतान और पथराव
आगरा के न्यू आगरा में शुक्रवार रात एक तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया। पुलिस से बचने के प्रयास में कार ने सात लोगों को रौंद दिया, जिसमें से चार की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक फरार हो गया, जबकि उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और हंगामा किया।
जागरण संवाददाता, आगरा। पुलिस से बचने के चक्कर में बेकाबू हुई कार ने शुक्रवार रात न्यू आगरा के नगला बूढ़ी में दहशत फैला दी। बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद कार डिवाइडर पर चढ़ी। यहां पांच लोगों को रौंदते हुए कार पलट गई और एक अन्य को चपेट में ले लिया। सात लोगों को रौंदने के बार कार छोड़कर चालक भाग निकला।
कार में फंसे उसके साथी को पुलिस निकालकर ले गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए पुलिस पर पथराव कर दिया और खींचतान भी की। उन्होंने देर रात तक मौके से कार भी नहीं उठने दी।
बवाल को देखते हुए पुलिस ने दोनों ओर से रोड का ट्रैफिक रोक दिया। हादसे में घायल हुए चार लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई, जबकि अन्य को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
