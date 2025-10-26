Agra: शादी में राजस्थान गया था करोबारी, चोरों ने घर से साफ की लाखों की नकदी और जेवर

जागरण संवाददाता, आगरा। थाना एत्मात्दौला क्षेत्र के नगला फतूरी यमुना ब्रिज से चोर खाली मकान से लाखों की नकदी और आभूषण चोरी कर ले गए। परिवार अपनी बहिन के यहाँ शादी में शामिल होने कोटा गया था। घटना की जानकारी उन्हें उसके बहनोई ने दी थी।

राजस्थान गया था कारोबारी नगला फतूरी यमुना ब्रिज के रहने बाले डब्बा कारोबारी अब्दुल रहमान उर्फ़ अज्जू भाई अपनी पत्नी राशिदा सहित 24 अक्टूबर को शाम सात बजे अपनी बहन श बीना के यहाँ शादी में शामिल होने कोटा राजस्थान गए थे। अज्जू के मकान के पास उनके बहनोई के पशु रहते है।

शनिवार रात्रि करीब बारह बजे अज्जू के बहनोई मो शकील उन्हें चारा डालने गए थे। तभी उन्हें अज्जू के घर में बंदर घूमते दिखाई दिए। दरवाजे बंद होने के बाद भी मकान में बन्दर घूमते देख उन्हें शक हुआ। भीतर जाकर देखा तो, कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था। कमरे में रखी अलमारी से चोर सात तोला सोना, डेढ़ किलो चांदी, और दो लाख की नकदी ले गए।