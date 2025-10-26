Agra: शादी में राजस्थान गया था करोबारी, चोरों ने घर से साफ की लाखों की नकदी और जेवर
आगरा में एक कारोबारी के घर में चोरी हो गई। कारोबारी शादी में शामिल होने राजस्थान गया था, और चोरों ने उसके घर से लाखों की नकदी और जेवर चुरा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
जागरण संवाददाता, आगरा। थाना एत्मात्दौला क्षेत्र के नगला फतूरी यमुना ब्रिज से चोर खाली मकान से लाखों की नकदी और आभूषण चोरी कर ले गए। परिवार अपनी बहिन के यहाँ शादी में शामिल होने कोटा गया था। घटना की जानकारी उन्हें उसके बहनोई ने दी थी।
राजस्थान गया था कारोबारी
नगला फतूरी यमुना ब्रिज के रहने बाले डब्बा कारोबारी अब्दुल रहमान उर्फ़ अज्जू भाई अपनी पत्नी राशिदा सहित 24 अक्टूबर को शाम सात बजे अपनी बहन श बीना के यहाँ शादी में शामिल होने कोटा राजस्थान गए थे। अज्जू के मकान के पास उनके बहनोई के पशु रहते है।
शनिवार रात्रि करीब बारह बजे अज्जू के बहनोई मो शकील उन्हें चारा डालने गए थे। तभी उन्हें अज्जू के घर में बंदर घूमते दिखाई दिए। दरवाजे बंद होने के बाद भी मकान में बन्दर घूमते देख उन्हें शक हुआ। भीतर जाकर देखा तो, कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था। कमरे में रखी अलमारी से चोर सात तोला सोना, डेढ़ किलो चांदी, और दो लाख की नकदी ले गए।
चोरो ने अलमारी के दरवाजे को मास्टर चाबी से खोला था। उसमे भीतर रखी दूसरी चाबियों से अलमारी का दरवाजा बंद कर लौक लगा गए। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया है कि अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
