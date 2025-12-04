Language
    आगरा के तीन बिल्डरों पर रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस

    By Neelesh Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:02 AM (IST)

    न्यायालय के आदेश पर सिकंदरा थाने की पुलिस ने तीन बिल्डरों—विजय पाल सिंह राना, रवि बंसल और रिंकेश अग्रवाल—के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उन पर कूट ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, आगरा। न्यायालय के आदेश पर सिकंदरा थाना पुलिस ने तीन बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तीनों पर कूटरचित दस्तावेज तैयार करके जमीन हड़पने, रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।
    निखिल होम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक निखिल गर्ग निवासी महारानी एस्टेट सिकंदरा ने आरोपित विजय पाल सिंह राना निवासी मंगलम स्टेट, रवि बंसल निवासी केदारनगर और रिंकेश अग्रवाल निवासी शास्त्रीपुरम के खिलाफ सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

    पुलिस के अनुसार, मंगलम एस्टेट, दयालबाग निवासी विजयपाल सिंह राना ने वर्ष 2023 में जमीन के एक मामले में थाना सिकंदरा में कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान उसने एक एग्रीमेंट प्रस्तुत कर दावा किया कि यह एग्रीमेंट निखिल होम्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जारी किया गया है। एग्रीमेंट के अनुसार, भूमि न तो बेची जाएगी और न कोई निर्माण होगा। निखिल गर्ग का आरोप है कि यह एग्रीमेंट फर्जी है। उनके नकली हस्ताक्षर, नकली पत्र और मुहर का प्रयोग कर पत्र तैयार किया है।

    इसमें तीनों आरोपित शामिल हैं। निखिल गर्ग का आरोप है कि 24 अगस्त 2025 को फर्जी दस्तावेजों के बारे में पूछने पर आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इंस्पेक्टर सिकंदरा प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है। बिल्डर रिंकेश अग्रवाल का कहना है कि मुकदमे में लिखाया गया कथानक झूठा और भ्रामक है। विवेचना में पूर्ण सहयोग किया जाएगा। आगे कहा कि इस पूरे मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं है।