    घसीटते हुए ले गए थाने के अंदर, यूपी में थाना प्रभारी ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष से की अभद्रता

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:30 PM (IST)

    आगरा में मंगलवार को अग्रवाल समाज के मनोज अग्रवाल का ठेला संचालक के बच्चों से झगड़ा हो गया। मनोज तहरीर देने थाने पहुंचे जहां मंडल अध्यक्ष लवलेश को बुलाया गया। थाना प्रभारी द्वारा मंडल अध्यक्ष से विवाद और अभद्रता के आरोप लगे। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पोनियां सहित कई भाजपा पदाधिकारी थाने पर पहुंचे और बवाल किया।

    जागरण संवाददाता, आगरा। मंगलवार की सुबह दस बजे कस्बे में अग्रवाल समाज के मनोज अग्रवाल (मंडल मंत्री) का झगड़ा ठेल संचालक दामोदर माहौर के बच्चों के साथ हो गया था। मारपीट के बाद मनोज अग्रवाल थाने पर तहरीर देने पहुंचे थे। थाने पर थाना प्रभारी नहीं मिलने पर मंडल मंत्री ने मंडल अध्यक्ष लवलेश को थाने पर बुला लिया ।

    पीछे से ठेल संचालक भी मौके पर पहुंच गये । मौके पर चश्मदीदों ने बताया कि थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर अंदर बैठा दिया। इसी बात को लेकर मंडल अध्यक्ष लवलेश का विवाद थाना प्रभारी से हो गया । थाना प्रभारी ने मंडल अध्यक्ष को घसीटते हुये थाने के अंदर ले गये ।

    सूचना पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पोनियां सहित भाजपा के पूर्व विधायक महेश गोयल, जिलाउपाध्यक्ष दिनेश गोयल सहित तमाम भाजपा पदाधिकारी मौके पर पहुंच गये । थाने पर जमकर बवाल करने लगे। सूचना पर डीसीपी अतुल शर्मा, एसीपी इमरान अहमद भी मौके पर पहुंच गये ।

    मौके पर तीन घंटे तक चले हाईप्रोफाइल ड्रामे के बाद डीसीपी ने उच्चाधिकारियों के दिशानिर्देश पर थाना प्रभारी सौरभ सिंह को लाइन हाजिर कर दिया । डीसीपी ने बताया कि अग्रवाल समाज के मनोज का झगड़ा ठेल संचालक से हो गया था, थाना प्रभारी पर मंडल अध्यक्ष से अभद्रता के आरोप के बीच थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है ।