    आगरा में बीच सड़क पर मनाया जन्मदिन, फिर युवकों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, दहशत में बस्ती के लोग

    By Neelesh Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:45 AM (IST)

    आगरा में युवकों ने सड़क पर जन्मदिन मनाया और फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इस घटना से स्थानीय लोग भयभीत हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि युवकों ने ट्रांस यमुना के सीता नगर में 12 युवकों ने रात करीब 10 बजे जमकर हुड़दंग किया। 

    जागरण संवाददाता, आगरा। जन्मदिन मनाने निकले युवकों ने सती नगर मोहल्ले में सड़क के बीच में स्कूटर खड़ा करके केक काटा। इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाई। रविवार को घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

    ट्रांस यमुना के सीता नगर में 12 युवकों ने रात करीब 10 बजे जमकर हुड़दंग किया। आगरा-जलेसर मार्ग पर सड़क के बीच में स्कूटर खड़ा करके उसके ऊपर केक काटकर एक युवक का जन्मदिन मनाया। वीडियो में युवक केक काटने के साथ ही स्पार्कल जलाने के साथ ही स्प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी तेज आवाज में हैप्पी बर्थ डे कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक युवक कमर पर लगा असलहा निकालता है और थोड़ा दूर हटकर फायरिंग करता है।

    एक के बाद एक किए छह फायर 

    एक के बाद एक छह फायर किए गए। पास में ही एक कार खड़ी हुई है। बताया गया है कि इसी कार में सवार होकर युवक जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे थे। अचानक फायरिंग होने से आसपास के लोग दहशत में आ गए, लेकिन घर के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। वीडियो को चौधरी हर्षित जाट की आइडी से इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया गया है। एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। युवकों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    पहले भी हो चुकी हैं इस तरह की घटनाएं

    सड़क पर हुड़दंग करते हुए केक काटने की यह पहली घटना नहीं है। रील बनाने के चक्कर में आए दिन युवक कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। फरवरी में दयालबाग मार्ग पर युवक ने तलवार से केक काटा था। इसके बाद केक काटने वाले युवक व उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कमला नगर में अक्टूबर में युवकों ने कार के बोनट पर केक काटा था। इस समय वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था।