    33 हजार वेतन, देनी पड़ती थी 30 हजार ब्याज, सूदखोरों से परेशान फाइनेंसकर्मी ने खुद को मारी गोली

    By Neelesh Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:10 AM (IST)

    बजाज फाइनेंस में कार्यरत एक कर्मचारी कर्ज और ब्याज के बोझ से परेशान होकर बुधवार शाम आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने खुद को कनपटी पर तमंचे से गोली मार ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, आगरा। कर्ज लेकर ब्याज के जाल में फंसे बजाज फाइनेंसकर्मी ने बुधवार शाम आत्महत्या करने के लिए खुद को तमंचे से गोली मार ली। इससे पहले उसने भाई को वाट्सएप पर अपनी लोकेशन भेजने के साथ ही आत्महत्या करने का मैसेज भेजा। लोकेेशन के आधार पर पुलिस और स्वजन मौके पर पहुंचे तो युवक खून से लथपथ मिला। उसकी कनपटी पर गोली लगी हुई थी। युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी।

    चौराहे पर पेटीज की दुकान

    घाट यमुना ब्रिज निवासी कुंवर पाल सिंह राठौर की रामबाग चौराहे पर पेटीज की दुकान है। उनका बेटा राहुल राठौर बजाज फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता है। बुधवार शाम करीब पांच बजे राहुल झरना नाले के पास पहुंचा और बड़े भाई विवेक को वाट्सएप पर मैसेज कर आत्महत्या की जानकारी देने के साथ ही लोकेशन भेजी।

    इसके बाद उसने दाहिने हाथ से सिर में तमंचे से गोली मार ली। स्वजन और पुलिस मौके पर पहुंची और राहुल को गंभीर हालत में गोयल सिटी हास्पिटल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद यहां से हालत गंभीर होने पर उसे लोटस हास्पिटल रेफर कर दिया गया।

    बड़े भाई विवेक राठौर ने बताया कि राहुल की फरवरी में शादी होनी थी। उसने सूदखोर से पांच लाख रुपये उधार लिए थे। वेतन 33 हजार मिला था और वह 30 हजार रुपये ब्याज देता था। वेतन में उसे सिर्फ तीन हजार रुपये बचते थे। इससे गुजारा मुश्किल हो रहा है। वहीं सूदखोर भी उसका उत्पीड़न करते थे। स्वजन सूदखोर का नाम नहीं बता सके। एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने बताया घटना के संबंध में जांच की जा रही है। सूदखोर के बारे में भी पता लगाया जा रहा है।

    ढाई हजार में खरीदा तमंचा

    जांच में सामने आया है कि राहुल ने घटना से पहले अपने एक परिचित से ढाई हजार रुपये में तमंचा खरीदा था। इसके बाद उसने आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस तमंचा बेचने वाले की तलाश में जुटी हुई है।