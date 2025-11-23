आगरा में प्रदूषण का खतरनाक स्तर: पॉश एरिया बाग फरजाना में AQI 499 तक पहुंचा, हवा हुई जहरीली
आगरा में निर्माण कार्यों और वाहनों से उड़ती धूल के कारण वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। बाग फरजाना में एक्यूआइ 499 दर्ज किया गया, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। शहर के कई अन्य इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब पाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, संजय प्लेस और मनोहरपुर में भी हवा की गुणवत्ता खराब है।
जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में चल रहे निर्माण कार्यों में मानकों का पालन नहीं किए जाने और वाहनों के चलने पर सड़कों से उड़ रही धूल ने हवा को खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है। बाग फरजाना स्थित आगरा स्मार्ट सिटी के सेंसर पर रात आठ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खतरनाक स्थिति में 499 तक पहुंच गया।
हवा में घुली अति सूक्ष्म कणों (पीएम 2) और धूल कणों (पीएम 10) की मात्रा 998 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गई। इससे यहां रहने वाले लाेगों के साथ ही यहां से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक्यूआई खतरनाक स्थिति में पहुंचने पर स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।
सेंसर पर 998 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंचे धूल कण
स्मार्ट सिटी के सेंसरों के आधार पर शहर दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित स्थान कलाकृति के आसपास रहा। यहां एक्यूआई 405 रहा। यहां हवा में हवा में घुली अति सूक्ष्म कणों (पीएम 2) की मात्रा 289 और धूल कणों (पीएम 10) की मात्रा 407 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई। शहर में लगे 14 सेंसर पर एक्यूआई बहुत खराब और चार पर खराब स्थिति में रहा।
सेंसर पर बहुत खराब स्थिति
- शहीद नगर, 389
- सदर भट्टी, 376
- हाथी घाट, 370
- ईदगाह चौराहा, 368
- एसबीआइ जोनल ऑफिस, 354
- धूलियागंज, 353
- राजपुर चुंगी, 345
- श्मशान घाट, 344
- छीपीटोला चौराहा, 341
- भाटिया पेट्रोल पंप, 337
- चीलघर चौराहा, 326
- तहसील तिराहा, 335
- सिकंदरा तिराहा, 323
- आईसीसीसी, 302
सेंसर पर खराब स्थिति
- मीरा हुसैनी चौराहा, 275
- मुतविर मस्जिद, 251
- अर्जुन नगर तिराहा, 240
- नामनेर चौराहा, 237
शहर में लग रहा जाम, वाहनों के चलने व निर्माण से उड़ रही धूल
उधर, रात आठ बजेउप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग स्टेशनों में से नगर निगम परिसर स्थित संजय प्लेस स्टेशन और मनेाहरपुर में एक्यूआई खराब स्थिति में रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मानकों के अनुसार एक्यूआई 201 से 300 तक हवा खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 तक रहने पर खतरनाक स्थिति में होती है।
