आगरा में प्रदूषण का खतरनाक स्तर: पॉश एरिया बाग फरजाना में AQI 499 तक पहुंचा, हवा हुई जहरीली

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में चल रहे निर्माण कार्यों में मानकों का पालन नहीं किए जाने और वाहनों के चलने पर सड़कों से उड़ रही धूल ने हवा को खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है। बाग फरजाना स्थित आगरा स्मार्ट सिटी के सेंसर पर रात आठ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खतरनाक स्थिति में 499 तक पहुंच गया।

हवा में घुली अति सूक्ष्म कणों (पीएम 2) और धूल कणों (पीएम 10) की मात्रा 998 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गई। इससे यहां रहने वाले लाेगों के साथ ही यहां से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक्यूआई खतरनाक स्थिति में पहुंचने पर स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

स्मार्ट सिटी के सेंसरों के आधार पर शहर दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित स्थान कलाकृति के आसपास रहा। यहां एक्यूआई 405 रहा। यहां हवा में हवा में घुली अति सूक्ष्म कणों (पीएम 2) की मात्रा 289 और धूल कणों (पीएम 10) की मात्रा 407 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई। शहर में लगे 14 सेंसर पर एक्यूआई बहुत खराब और चार पर खराब स्थिति में रहा।

सेंसर पर बहुत खराब स्थिति शहीद नगर, 389

सदर भट्टी, 376

हाथी घाट, 370

ईदगाह चौराहा, 368

एसबीआइ जोनल ऑफिस, 354

धूलियागंज, 353

राजपुर चुंगी, 345

श्मशान घाट, 344

छीपीटोला चौराहा, 341

भाटिया पेट्रोल पंप, 337

चीलघर चौराहा, 326

तहसील तिराहा, 335

सिकंदरा तिराहा, 323

आईसीसीसी, 302



सेंसर पर खराब स्थिति