ये ट्रेन बस 30 नवंबर तक चलेगी, ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस को लेकर भी आया अपडेट
यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आगरा कैंट-असारवा एक्सप्रेस को 30 नवंबर तक और ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस को 28 दिसंबर तक चलाने का फैसला किया है। छठ पूजा के बाद ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। इसके बावजूद ट्रेनों में स्लीपर और एसी कोच में 'नो रूम' की स्थिति बनी हुई है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। रेलवे हेल्पलाइन पर शिकायतों की संख्या भी बढ़ गई है।
जागरण संवाददाता, आगरा। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 30 नवंबर तक आगरा कैंट-असारवा एक्सप्रेस और 28 दिसंबर तक ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस, पांच नवंबर तक लालकुआं-झांसी एक्सप्रेस का संचालन होगा। उत्तर मध्य रेलवे से हर दिन 100 से अधिक ट्रेनें गुजर रही हैं। नवंबर में सभी ट्रेनें 276 फेरे लगाएंगी। वहीं छठ पूजा खत्म होने के बाद ट्रेनों की संख्या को और भी बढ़ाया जा रहा है।
इसके बाद भी स्लीपर, एसी द्वितीय और तृतीय श्रेणी में भीड़ कम नहीं हो रही है। मंगलवार को दर्जनभर ट्रेनों में नो रूम की स्थिति रही। इससे यात्रियों को बसों से सफर करना पड़ा। सीट को लेकर यात्रियों में विवाद हुए। आरपीएफ और जीआरपी ने किसी तरीके से स्थिति को संभाला। सीट को लेकर यात्री रेलवे स्टाफ से भी भिड़ गए। रेलवे हेल्प लाइन में एक दिन में 2800 शिकायतें पहुंचीं।
आगरा मंडल से होकर हर दिन 400 से अधिक ट्रेनें गुजर रही हैं। मंगलवार को मुंबई और नई दिल्ली की तीन ट्रेनों के साधारण कोच और स्लीपर कोच के टैंक में पानी खत्म हो गया। यात्रियों ने इसकी शिकायत रेलवे हेल्प लाइन में की। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन में टैंकों में पानी भरा गया। लंबी दूरी की सभी ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ रही। कई यात्री ने आरक्षित श्रेणी के कोच में घुस गए। सीट को लेकर विवाद हो गया।
रेलवे स्टाफ ने आरपीएफ की मदद से बाहर निकाला। कोटा-पटना एक्सप्रेस, हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस, होशियारपुर एक्सप्रेस, मुंबई स्पेशल ट्रेन, एपी एक्सप्रेस, श्रीधाम एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ रही। वर्तमान में हाल यह है कि लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों के स्लीपर और एसी तृतीय श्रेणी के कोच में रिजर्वेशन नहीं हो रहे हैं। नोरूम की स्थिति बनी हुई है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, रेलवे शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।
