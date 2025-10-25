आगरा वासियों के लिए खुशखबरी: नवंबर से यमुना पर बनेगा आनंदी भैरों-गिजौली पुल, पांच मिनट में पहुंचेंगे खंदौली

जागरण संवाददाता, आगरा। दयालबाग से खंदौली पहुंचना आसान होने जा रहा है। नवंबर से यमुना नदी पर आनंदी भैरों-गिजौली पुल का निर्माण शुरू होगा। यह पुल बनने से पांच मिनट में दयालबाग से खंदौली पहुंच सकेंगे। अभी 18 किमी की दूरी को तय करने में 30 मिनट से अधिक का समय लगता है।

जाम लगने पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सेतु निगम लि. 111 करोड़ रुपये से पुल बनाएगा। डिजाइन में बदलाव के बाद प्रारंभिक अनुमति मिल गई है। बजट का भी रास्ता साफ हो गया है। यह पुल बनने से 50 हजार से अधिक लोगों को फायदा होगा।

लंबे समय से आनंदी भैरों दयालबाग-गिजौली खंदौली के मध्य पुल के निर्माण की मांग चल रही है। पिछले साल सेतु निगम लि. ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन में भेजा। मगर, सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकारिता समिति ने पेड़ों के कटान की अनुमति नहीं दी। इसके चलते सेतु निगम की टीम ने प्रस्ताव में बदलाव किया।

यमुना के डाउन स्ट्रीम में 400 मीटर बनाया जा रहा है। इससे एक भी पेड़ को काटने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पुल का निर्माण सीवेंज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर, दयालबाग से शुरू होगा। छह माह पूर्व सेतु निगम ने पुल का प्रस्ताव शासन को भेजा था। डिजाइन में बदलाव की अनुमति मिल गई है।

हाल ही में उच्च अधिकारियों की लखनऊ में बैठक हुई। इसमें पुल के निर्माण को नवंबर से शुरू करने पर जोर दिया गया। जल्द ही पुल के निर्माण की पहली किस्त मिलने जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि पुल के दोनों ओर साढ़े-साढ़े तीन मीटर का फुटपाथ भी बनाया जाएगा। इससे पैदल और दो पहिया वाहन सवार आसानी से गुजर सकेंगे। पुल दो लेन का होगा। पुल के लिए डेरा बंजारा गिजौली में 1.23 हेक्टेयर भूमि की खरीद का कार्य अंतिम चरण में है।

600 मीटर लंबा होगा पुल