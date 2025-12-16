Language
    खेरिया एयरपोर्ट पर तलाशी में डेनमार्क के पर्यटक से मिले कारतूस, CISF ने पूछा तो बोला- मैं...

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    खेरिया एयरपोर्ट पर बेंगलुरू जाने वाले डेनमार्क के एक पर्यटक को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने तीन कारतूस के साथ पकड़ लिया। सुरक्षा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, आगरा। खेरिया एयरपोर्ट पर बेंगलुरू की फ्लाई में जाने वाले डेनमार्क के पर्यटक को तीन कारतूस के साथ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के जवानों ने पकड़ लिया। सुरक्षा कर्मियों द्वारा पर्यटक के बैग की स्कैनर से चेकिंग के दौरान कारतूस का पता चला।

    पर्यटक बेंगलुरू में इंटर्नशिप करने वाले अपने बेटे साथ के था। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में पर्यटक का कहना था कि वह शिकारी है, धोखे से बैग में कारतूस रह गए थे। मामले में सोमवार रात को शाहगंज थाने में पर्यटक के विरुद्ध आयुध अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

    कब की है घटना?

    घटना रविवार दोपहर की है। डेनमार्क के पर्यटक क्रिस्टेनसन जैस्पर बेंगलुरू की फ्लाइट पकड़ने खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे थे। सीआइएसफ ने जैस्पर के बैग को स्कैनर में लगाया, चेकिंग में कारतूस नजर आने पर सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि पूछताछ में पर्यटक ने बताया कि वह 10 दिसंबर को भारत आया था।

    दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जयपुर घूमने गया था।बेटा जैकब बेंगलुरू की कंपनी इंटर्नशिप कर रहा है। वह कार से बेटे के साथ ताजमहल देखने आया था। रविवार दोपहर दो बजे इंडिगो की फ्लाइट से बेंगलुरू जा रहा था।

    पर्यटक को हिरासत में लेकर शाहगंज थाने लाया गया। उसने बताया कि वह शिकारी है। उनके पास लाइसेंसी हथियार है। कारतूस भूलवश बैग में रह गया था।सुरक्षाकर्मियों और पुलिस द्वारा पर्यटक से 24 घंटे गहन पूछताछ की गई।डीसीपी ने बताया सीआइएसएफ की तहरीर पर पर्यटक के विरुद्ध आयुध अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है।उसे मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।