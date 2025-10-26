आगरा में वायुसेना कर्मी के घर में चोरी, साथी अफसर की पत्नी पर शक
आगरा में वायुसेना कर्मी चंद्रशेखर पिल्ला के घर चोरी हो गई। छुट्टी से लौटने पर उन्हें घर का दरवाजा टूटा मिला और सामान गायब था। उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और एक संदिग्ध महिला, कामना श्रीवास्तव पर चोरी में शामिल होने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय वायुसेना के आगरा में तैनात कर्मचारी के स्टेशन परिसर स्थित घर में चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। पीड़ित ने थाना शाहगंज में एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी है और एक संदिग्ध महिला पर चोरी में शामिल होने का आरोप लगाया है।
वायुसेना कर्मी चंद्रशेखर पिल्ला वर्तमान में 4 विंग, एयर फोर्स स्टेशन में कार्यरत हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह 26 सितंबर 2025 की रात नौ बजे से 14 अक्टूबर की सुबह सात बजे तक अवकाश पर अपने पैतृक घर गए थे। वापस आने पर उन्होंने देखा कि उनके घर कैंप एरिया, एयर फोर्स स्टेशन के पीछे का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। चार में से तीन अलमारियों के ताले टूटे मिले, जबकि एक अलमारी चाबी से खोली गई थी।
सोने की चेन, मंगलसूत्र, सोने का सिक्का, लाकेट, चांदी के सिक्के, 150 ग्राम की चांदी की पायल, 20,000 नकद और एक साड़ी चोरी हुई थी। 11 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे पड़ोसियों ने एक संदिग्ध महिला को घर के पास फोन पर बात करते देखा था, जो बाद में रोड पर टहलती रही थी।
अन्य परिचितों को फोटो दिखाने पर उसकी पहचान उनके मित्र की पत्नी कामना श्रीवास्तव के रूप में हुई। चंद्रशेखर ने संदेह जताया है कि कामना और कुछ अन्य लोग चोरी में शामिल हैं। उन्होंने घटना की सूचना 112 नंबर, एक्स के माध्यम से कमिश्नर, डीजीपी, मुख्यमंत्री को दी है और भारतीय वायुसेना गार्ड रूम को भी सूचित किया। इंस्पेक्टर शाहगंज विरेश पाल गिरि ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
