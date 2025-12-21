Agra Accident: न्यू दक्षिणी बाईपास पर हादसे में युवक की मौत, गलत दिशा से आ रही गाड़ी ने मारी बाइक में टक्कर

जागरण संवाददाता, आगरा। किरावली में शनिवार की देर रात अछनेरा-बिचपुरी मार्ग पर न्यू दक्षिणी बाईपास रायभा पुल के नीचे गलत दिशा से आते अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मृत्यु हाे गई। नगला लालदास निवासी 25 वर्ष के जसंवत बाइक से घर लौट रहे थे। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने रात में ही मौके पर जाम लगा दिया। आरोप लगाया कि उक्त स्थान पर लगातार हादसों के बाद भी उन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया। पुलिस ने ग्रामीणों किसी तरह समझाकर जाम खुलवाया

अछनेरा-बिचपुरी मार्ग पर रायभा पुल के नीचे हुआ हादसा



घटना शनिवार देर रात की है। किरावली के नगला लालदास निवासी 25 वर्ष के जसवंत बिचपुरी से बाइक से घर लौट रहे थे। रायभा पुल के नीचे गलत दिशा से आते अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर भाग गया। राहगीरों ने पुल के नीचे जसवंत का शव पड़ा देख उसे पहचान इसकी सूचना स्वजन काे दी।