    ऑटो चालक की पीट-पीटकर हत्या: अंधेरे में चोर समझकर लगाई पिटाई, मौत के बाद स्वजन ने किया हंगामा

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:59 AM (IST)

    आगरा के सिकंदरा में ऑटो चालक रामू की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने गैलाना तिराहे पर हंगामा किया और जाम लगाने की कोशिश की। पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। परिजनों का आरोप है कि रामू को चोर समझकर पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    युवक की हत्या के बाद जाम लगाने के दौरान स्वजन व पुलिस।

    जागरण संवाददाता, आगरा। रात के समय गेट खटखटाने पर मोहल्ले के ही लोगों ने पीट-पीट कर आटो चालक की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन ने गैलाना तिराहे पर हंगामा करते हुए जाम लगाने की कोशिश की। गुस्साए स्वजन की पुलिसकर्मियों से भी कहासुनी हुई। पुलिस फोर्स से स्थिति को संभालते हुए स्वजन को समझा बुझाकर शांत कराया। सिकंदरा पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    सिकंदरा थाने में मोहल्ले के ही दो युवकों पर मुकदमा दर्ज

     

    सिकंदरा के गैलाना निवासी 26 वर्षीय रामू आटो चलाते थे। स्वजन के अनुसार पांच नंबर की रात 11 बजे वह घर से तीन सौ मीटर की दूरी पर स्थित आटो मालिक के घर किराया देने गए थे। गलती से रामू ने दूसरी व्यक्ति का दरवाजा खटखटा दिया। इसी पर विवाद के बाद सतीश और राजू सहित अन्य ने रामू की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद मरणासन्न हालत में उसे घर के बाहर फेंक गए। स्वजन ने इलाज के लिए युवक को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। शुक्रवार रात आठ बजे युवक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

     

    जाम लगाने की कोशिश कर रहे लोगों को पुलिस ने समझाया

     

    पोस्टमार्टम के बाद शनिवार दोपहर स्वजन ने शव को गैलाना तिराहे पर रखकर जाम लगाने की कोशिश की। स्वजन का कहना था कि घटना में शामिल तीन अन्य लोगों के नाम भी मुकदमे में शामिल किए जाएं। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस फोर्स से स्थिति को नियंत्रित करते हुए जाम लगाने वालों को हटाया। स्वजन को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया।

     

    युवक की मौत से घर में मचा चीत्कार

     


    मृतक के भाई दीपक ने बताया कि मरणासन्न हालत में आरोपित जब रामू को घर छोड़ने आए थे तो उनसे स्वजन ने मारपीट का कारण पूछा था। इस पर आरोपितों ने जान से मारने की धमकी स्वजन को भी दी। युवक की मृत्यु से घर में मातम छाया हुआ है। वह पत्नी के साथ ही चार बच्चों को अपने पीछे छोड़ गया है।

    इंस्पेक्टर सिकंदरा प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि भाई दीपक की तहरीर पर घटना के बाद मोहल्ले के ही सतीश और राजू के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दर्ज मुकदमे में ही हत्या की धारा बढ़ाई जाएगी। आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।


    रात के अंधेरे में चोर समझकर पीटा

     

    युवक की मृत्यु के बाद स्वजन हत्या की बात कही है। वहीं दीपक की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया है कि आरोपितों ने रामू को चोर समझकर पीटा। रामू के रूप में पहचान होने पर आरोपित उसे घर के सामने मरणासन्न स्थिति में फेंककर फरार हो गए।