Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आगरा में 65 वर्षीय महिला की हत्या, आरोपी ने कुंडल छीनना चाहा... विरोध करने पर फावड़े से काट डाला

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:47 PM (IST)

    आगरा के कुडौल डौकी में 65 वर्षीय राजन देवी की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी गई। आरोपी छोटू, जो नशे का आदी बताया जा रहा है, को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राजन देवी अपने बेटे के साथ कंडे थापने गई थीं, तभी छोटू ने उन पर हमला किया। घटना के बाद गांव में तनाव है और पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आगरा। कुडौल डौकी निवासी 65 वर्षीय राजन देवी पत्नी सीताराम की शुक्रवार सुबह स्वर्गीय वैद्य लटूरी सिंह धाकरे स्मृति द्वार (पशु बाड़ा) में फावड़े से हमला कर हत्या कर दी गई। वारदात को गांव के ही छोटू पुत्र सत्तार ने अंजाम दिया, जो परिजनों के अनुसार नशे का आदी था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना सुबह करीब 9:45 बजे हुई, जब राजन देवी अपने मझले बेटे राजू के साथ कंडे थापने के लिए बाड़े पर गई थीं। यहां पहले से मौजूद छोटू ने महिला के गले में सोने की चैन और कानों के कुंडल देखकर झपटाझपटी शुरू कर दी।

    विरोध करने पर उसने नजदीक रखे फावड़े की मूठ से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी छोटू ने बाड़े की अंदरुनी कुंडी लगाई और बाउंड्री वॉल को फलांगकर बाहर निकल गया।

    मां को लेने पहुंचे बेटे ने देखा खून से लथपथ शव

    करीब 10 बजे जब उनका बेटा राजू अपनी मां को लेने बाढे पर पहुंचा तो छोटू गेट के बाहर खड़ा मिला। राजू के पूछने पर छोटू ने बताया कि मां अंदर ही हैं, किसी ने मार डाला है।

    इसके बाद राजू ने छोटू को दीवार पर चढ़ाकर अंदर कूदवाकर गेट खुलवाया, जहां राजन देवी खून से लथपथ मृत अवस्था में मिलीं। परिजन तुरंत उन्हें आगरा स्थित पाठक हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

    आरोपी ने स्वीकारा जुर्म:सूचना मिलते ही डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल, एसीपी फतेहाबाद अनिल कुमार, और थानाध्यक्ष डौकी योगेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी छोटू को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने ही फावड़े की मूठ से राजन देवी की हत्या की।

    10–12 साल तक ‘बच्चे की तरह’ की गई थी पालन-पोषण

    गांव के लोगों ने बताया कि आरोपी छोटू की परवरिश गांव में ही एक बच्चे की तरह की गई थी। इसी वजह से उसकी हरकतों पर किसी ने कभी शक नहीं किया।

    परिवार में मातम

    राजन देवी के बड़े बेटे बीरेंद्र सिंह और पुत्रवधू इंदू सिंह जसवंतनगर इटावा के सरकारी अस्पताल में चिकित्सक हैं। वहीं बेटे राजू और लोकेन्द्र सिंह अपने पिता सीताराम के साथ कुडौल में वैद्य लटूरी सिंह हेल्थ केयर सेंटर के नाम से अस्पताल संचालित करते हैं। मातृ हत्या की इस वारदात से परिवार में कोहराम मचा है।

    गांव में तनाव, मस्जिद पर बढ़ाई गई सुरक्षा

    घटना के बाद एहतियातन गांव की मस्जिद पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक या तनावपूर्ण स्थिति पैदा न हो। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है।