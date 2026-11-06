PM किसान योजना: आगरा में 35 हजार दंपतियों की किसान सम्मान निधि अटकी, सहमति के बाद भी नहीं मिला लाभ

जागरण संवाददाता, आगरा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पति-पत्नी दोनों के लाभ लेने पर कार्रवाई की जद में आए 35 हजार से अधिक किसान दंपतियों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं।

दोनों में से एक के नाम पर योजना का लाभ लेने के लिए सहमति देने के बावजूद इन किसानों की सम्मान निधि बहाल नहीं हो सकी है। दो से तीन साल बीतने के बाद भी भुगतान न होने से किसान परेशान हैं। अपनी समस्या के समाधान के लिए आए दिन उप कृषि निदेशक कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।