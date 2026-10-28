PM किसान योजना: दीपावली से पहले किसानों को मिलेगा तोहफा, सम्मान निधि की 24वीं किस्त की तारीख तय

जागरण संवाददाता, हरदोई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर को जारी की जाएगी। कृषि विभाग ने जिले के 6,27,647 किसानों का डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। इन किसानों को किस्त मिलने की उम्मीद है। वहीं शेष किसानों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, ताकि उन्हें भी योजना का लाभ मिल सके।

हरदोई में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब आठ लाख तीन हजार किसान पंजीकृत हैं। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह धनराशि दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।