किसानों को 2461 रुपये प्रति क्विंटल तक मिलेगा भाव, जहानाबाद में 15 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद

जागरण संवाददाता अरवल। जिले में 15 नवंबर से किसानों से धान की खरीदारी की जाएगी। इसको लेकर सहकारिता विभाग तैयारी में जुट गया है। जिले में 68 पैक्स व 5 व्यापार मंडलों को तैयारी करने का निर्देश दिया गया है।

निर्धारित तिथि पर धान की खरीदारी करने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। सरकार के द्वारा धान का समर्थन मूल्य का निर्धारण कर दिया गया है, जिसमें साधारण धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल होगा। पिछले वर्ष यह 2369 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल होगा। पिछले वर्ष यह 2389 रुपये प्रति क्विंटल था। इस वर्ष सरकार ने 72 रुपया प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य बढ़ाया है।